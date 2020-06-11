Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн — РИА Новости. Правительство Финляндии обновит в четверг рекомендации по зарубежным поездкам граждан, разрешив туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня, сообщает государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.

"Правительству будет предложено разрешить туризм в Эстонию, Латвию и Литву. Кроме того, Данию, Норвегию и Исландию. Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Финляндии неоднократно подчеркивало, что данные решения носят рекомендательный характер и никто не запрещает гражданам Финляндии покидать страну или прибывать в нее. Так, с 1 июля национальный перевозчик, авиакомпания Finnair, расширит географию полетов с нынешних примерно 10 городов ЕС до 40. Откроются в том числе и курортные направления в Испании, состоятся рейсы в Пекин, Гонконг и Шанхай, в Японию (в Нагою, Осаку и Токио), в Сингапур, Сеул и Бангкок.