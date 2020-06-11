https://ria.ru/20200611/1572787504.html
Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран
2020-06-11T10:59
2020-06-11T10:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн — РИА Новости. Правительство Финляндии обновит в четверг рекомендации по зарубежным поездкам граждан, разрешив туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня, сообщает государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.
В настоящий момент путешествовать можно внутри страны.
"Правительству будет предложено разрешить туризм в Эстонию, Латвию и Литву. Кроме того, Данию, Норвегию и Исландию. Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию", — говорится в сообщении.
В Швецию не будет рекомендовано ездить, однако их разрешат владельцам недвижимости и влюбленным парам.
Дата открытия внешней границы с Россией не определена.
Министерство иностранных дел Финляндии неоднократно подчеркивало, что данные решения носят рекомендательный характер и никто не запрещает гражданам Финляндии покидать страну или прибывать в нее. Так, с 1 июля национальный перевозчик, авиакомпания Finnair, расширит географию полетов с нынешних примерно 10 городов ЕС до 40. Откроются в том числе и курортные направления в Испании, состоятся рейсы в Пекин, Гонконг и Шанхай, в Японию (в Нагою, Осаку и Токио), в Сингапур, Сеул и Бангкок.