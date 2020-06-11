Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200611/1572787504.html
Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран
2020-06-11T10:59
россия
швеция
туризм
туризм
новости - туризм
германия
дания
исландия
эстония
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155795/98/1557959838_0:141:1350:900_1200x0_80_0_0_94194a1cbbee3ce0d90b1f85bbd8a65c.jpg
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
россия
швеция
германия
дания
исландия
эстония
латвия
финляндия
норвегия
токио
литва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
736
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155795/98/1557959838_0:141:1350:900_1200x0_80_0_0_94194a1cbbee3ce0d90b1f85bbd8a65c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155795/98/1557959838_75:0:1275:900_1200x0_80_0_0_7af05952d520a28da47d475e770a2f1d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155795/98/1557959838_225:0:1125:900_1200x0_80_0_0_68cfc68962bc615775faf5a4ab00c882.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, швеция, туризм, новости - туризм, германия, дания, исландия, эстония, латвия, финляндия, норвегия, токио, литва, finnair

Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран

10:59 11.06.2020
736
© Фото : Oodi/Maarit HohteriВид на библиотеку Oodi в Хельсинки
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки
© Фото : Oodi/Maarit Hohteri
ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн — РИА Новости. Правительство Финляндии обновит в четверг рекомендации по зарубежным поездкам граждан, разрешив туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня, сообщает государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.
В настоящий момент путешествовать можно внутри страны.
"Правительству будет предложено разрешить туризм в Эстонию, Латвию и Литву. Кроме того, Данию, Норвегию и Исландию. Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию", — говорится в сообщении.
В Швецию не будет рекомендовано ездить, однако их разрешат владельцам недвижимости и влюбленным парам.
Дата открытия внешней границы с Россией не определена.
Министерство иностранных дел Финляндии неоднократно подчеркивало, что данные решения носят рекомендательный характер и никто не запрещает гражданам Финляндии покидать страну или прибывать в нее. Так, с 1 июля национальный перевозчик, авиакомпания Finnair, расширит географию полетов с нынешних примерно 10 городов ЕС до 40. Откроются в том числе и курортные направления в Испании, состоятся рейсы в Пекин, Гонконг и Шанхай, в Японию (в Нагою, Осаку и Токио), в Сингапур, Сеул и Бангкок.
Морской бассейн в Хельсинки
26 января, 08:00Туризм
Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице
300010
ТуризмРоссияШвецияТуризмНовости - ТуризмГерманияДанияИсландияЭстонияЛатвияФинляндияНорвегияТокиоЛитваFinnair
Рекомендуем
Сергей Аксенов
Аксенов рассказал о снятии режима самоизоляции в Крыму
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Алушта
В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом
Михаил Саакашвили
Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обсудил с рабочей группой Госсовета подготовку к учебному году
Посетители музея
Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
ОНФ просит привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана
Дмитрий Борисов
Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
Пункт медицинского осмотра
Итальянский эксперт усомнился в вероятности второй волны коронавируса
Посетители музея
Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях
Министр культуры Греции Лина Мендони на открытии Акрополя
В Греции более 15 тысяч человек находятся на карантине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Суд в Удмуртии третий раз перенес рассмотрение дела против Овсянникова
11:38МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
11:37Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьера страны
11:36В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19
11:35В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
11:35Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
11:34В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
11:33В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния