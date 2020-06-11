В Крыму за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом

"Подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая - при обращении за медицинской помощью, 2 случая - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".