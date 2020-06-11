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В Крыму за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T10:13
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом

10:13 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. В Крыму за сутки выявлено 25 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая - при обращении за медицинской помощью, 2 случая - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, из общего количества выявленных случаев 11 зарегистрированы в Евпаторийской городской больнице.
"Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 350 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Общество
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