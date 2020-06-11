Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572786846.html
На пост президента Польши претендуют десять человек
2020-06-11T10:03
кшиштоф босак
малгожата кидава-блоньска
анджей дуда
согласие
польша
право и справедливость
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151722/97/1517229744_0:131:4000:2381_1200x0_80_0_0_65b00b5982ea0f296c6138a8770b5990.jpg
https://ria.ru/20200610/1572736282.html
https://ria.ru/20200610/1572736168.html
польша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572786846.html?chat_room_id=1572786846
Новости
ru-RU
244
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151722/97/1517229744_0:131:4000:2381_1200x0_80_0_0_65b00b5982ea0f296c6138a8770b5990.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151722/97/1517229744_326:0:3674:2511_1200x0_80_0_0_1fb666752584e236c721ecda03480f7e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151722/97/1517229744_745:0:3256:2511_1200x0_80_0_0_ed1f665ed36e35fb615c03ef97b1039b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кшиштоф босак, малгожата кидава-блоньска, анджей дуда, согласие , польша, право и справедливость, в мире

На пост президента Польши претендуют десять человек

10:03 11.06.2020
244
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольша
Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Десять человек претендуют на то, чтобы занять кресло президента Польши на выборах, которые должны состояться 28 июня, сообщает Государственная избирательная комиссия (PKW).
Минувшей ночью закончился срок регистрации избирательных комитетов потенциальных кандидатов в президенты.
По данным Госизбиркома, всего документы для регистрации избирательных комитетов подали 14 претендентов. Четверым из них в регистрации было отказано. Основная причина отказов – отсутствие необходимого количества (100 тысяч) подписей избирателей, что является обязательным для участия в выборах в качестве кандидата.
По данным Госизбиркома уже зарегистрированы избирательные комитеты, лидерами которых являются действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный).
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Вчера, 12:05
Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах
На рассмотрении пока находится вопрос о регистрации избирательного комитета кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского. В штабе Тшасковского сообщают, что собрали необходимое количество подписей.
Регистрацию кандидатов в президенты Госизбирком намерен провести 13 июня.
Ранее выборы были назначены на 10 мая, но политические споры привели к тому, что власти страны не успели подготовиться к их проведению в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.
При этом власти страны находятся в цейтноте, так как 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Дуды. Для того чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.
Президент Польши Анджей Дуда
Вчера, 12:04
В Польше не будет однополых браков, заявил президент
Это значит, что претенденты на президентское кресло получили крайне мало времени на сбор необходимых 100 тысяч подписей и агитацию. Причем недавно принятый парламентом закон предусматривает, что кандидаты, зарегистрированные на несостоявшихся 10 мая выборах, останутся таковыми на новых выборах. Те же, кто захочет присоединиться к избирательной кампании, вынуждены были проходить все процедуры в сжатые сроки. Это касается, в частности, Тшасковского, так как оппозиция несколько недель назад решила сменить своего кандидата, которым ранее была Малгожата Кидава-Блоньская.
060000
Обсудить 0
Кшиштоф БосакМалгожата Кидава-БлоньскаАнджей ДудаСогласиеПольшаПраво и справедливостьВ мире
Рекомендуем
Сенатор Олег Морозов
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
На улице Мельбурна
Премьер Австралии заявил, что продолжение протестов неприемлемо
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Колумбия сообщила о задержании, предположительно, венесуэльского шпиона
Военнослужащие Вооруженных Сил Индии
СМИ: индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса
Протестующие в США
В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 29 070
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, что иногда общается с Коломойским
Элеонора Митрофанова
Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
Место обрушения в Одессе
Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Одессе
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил "внутренних террористов" в захвате Сиэтла
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване
Число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 14669
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
11:37Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьера страны
11:36В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19
11:35В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
11:35Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
11:34В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
11:33В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
Лента новостейМолния