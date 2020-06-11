На пост президента Польши претендуют десять человек

По данным Госизбиркома, всего документы для регистрации избирательных комитетов подали 14 претендентов. Четверым из них в регистрации было отказано. Основная причина отказов – отсутствие необходимого количества (100 тысяч) подписей избирателей, что является обязательным для участия в выборах в качестве кандидата.

При этом власти страны находятся в цейтноте, так как 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Дуды. Для того чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.