На пост президента Польши претендуют десять человек

ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Десять человек претендуют на то, чтобы занять кресло президента Польши на выборах, которые должны состояться 28 июня, сообщает Государственная избирательная комиссия (PKW).
Минувшей ночью закончился срок регистрации избирательных комитетов потенциальных кандидатов в президенты.
По данным Госизбиркома, всего документы для регистрации избирательных комитетов подали 14 претендентов. Четверым из них в регистрации было отказано. Основная причина отказов – отсутствие необходимого количества (100 тысяч) подписей избирателей, что является обязательным для участия в выборах в качестве кандидата.
По данным Госизбиркома уже зарегистрированы избирательные комитеты, лидерами которых являются действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный).
На рассмотрении пока находится вопрос о регистрации избирательного комитета кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского. В штабе Тшасковского сообщают, что собрали необходимое количество подписей.
Регистрацию кандидатов в президенты Госизбирком намерен провести 13 июня.
Ранее выборы были назначены на 10 мая, но политические споры привели к тому, что власти страны не успели подготовиться к их проведению в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.
При этом власти страны находятся в цейтноте, так как 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Дуды. Для того чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.
Это значит, что претенденты на президентское кресло получили крайне мало времени на сбор необходимых 100 тысяч подписей и агитацию. Причем недавно принятый парламентом закон предусматривает, что кандидаты, зарегистрированные на несостоявшихся 10 мая выборах, останутся таковыми на новых выборах. Те же, кто захочет присоединиться к избирательной кампании, вынуждены были проходить все процедуры в сжатые сроки. Это касается, в частности, Тшасковского, так как оппозиция несколько недель назад решила сменить своего кандидата, которым ранее была Малгожата Кидава-Блоньская.