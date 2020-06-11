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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572786739.html
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 3,7 тысячи
2020-06-11T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тамбовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество

В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 3,7 тысячи

10:02 11.06.2020
99
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области превысило 3,7 тысячи, более 1,7 тысячи из них выздоровели, сообщает администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3704, из них 1312 - без клинических проявлений. 1760 выздоровели: 822 выписаны из стационара, 938 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 14", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе зафиксировано 68 новых случаев COVID-19. Среди заболевших - 31 мужчина и 37 женщин.
"Возраст заболевших от 18 до 95 лет. Один прибыл из другого региона, 67 контактных с заболевшими", - информируют областные власти.
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На госпитализации в настоящий момент находятся 426 человек, из них диагноз "пневмония" у 373 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4240, из них заболевших - 1504.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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