В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 3,7 тысячи

Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области превысило 3,7 тысячи, более 1,7 тысячи из них выздоровели, сообщает администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3704, из них 1312 - без клинических проявлений. 1760 выздоровели: 822 выписаны из стационара, 938 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 14", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе зафиксировано 68 новых случаев COVID-19. Среди заболевших - 31 мужчина и 37 женщин.

"Возраст заболевших от 18 до 95 лет. Один прибыл из другого региона, 67 контактных с заболевшими", - информируют областные власти.

На госпитализации в настоящий момент находятся 426 человек, из них диагноз "пневмония" у 373 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4240, из них заболевших - 1504.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.