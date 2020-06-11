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Россияне в период самоизоляции вкладывались в акции, рассказали эксперты
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Россияне в период самоизоляции вкладывались в акции, рассказали эксперты

10:00 11.06.2020 (обновлено: 10:07 11.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Елена Лыкова. Российские частные инвесторы в период самоизоляции и высокой рыночной волатильности - с марта по май включительно - предпочитали вкладываться в заметно подешевевшие акции как отечественных, так и иностранных компаний в расчете на их дальнейший рост, рассказали РИА Новости представители крупнейших брокерских домов и подразделений банков.
На втором месте среди предпочтений – облигации и валюта. Все эксперты указывают, что в целом частные инвесторы действовали разумно и диверсифицировали свои риски.
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"Мы отмечаем, что в период с марта по май наши клиенты вели себя активно и очень рационально", - говорит аналитик "Тинькофф Инвестиций" Евгений Дорофеев.

Фокус на акциях

В период высокой волатильности на рынках стоимость акций снизилась, и многие инвесторы использовали этот момент для покупки бумаг, отмечает старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.
"В марте и апреле мы видели рекордные притоки средств на брокерские счета. Вместе с ростом стоимости активов в дальнейшем это привело к тому, что доля акций в портфелях наших клиентов выросла с 24% на конец февраля до 30%, облигаций - снизилась с 67% до 55%. Но в целом мы видим, что инвесторы по-прежнему придерживаются принципов диверсификации при формировании портфелей и разумному отношению к рискам", - говорит он.
"Если брать нашу статистику, то более половины всех внесенных денежных средств во втором квартале пришлось на акции. Распределение между акциями российских компаний и зарубежных составило приблизительно 50/50. Месяц к месяцу сильных изменений не было", - отмечает директор региональной сети "БКС Премьер" Сергей Данилов.
По словам Дорофеева, клиенты "Тинькофф Инвестиций" активно выкупали ликвидные акции американских компаний, которые начали восстанавливаться и показывать рост до 50%. В частности, большое внимание клиенты уделяли акциям авиакомпаний и крупнейшего мирового авиаконцерна Boeing.
ВТБ зафиксировал рост числа сделок своих клиентов на Санкт-Петербургской бирже, где торгуются иностранные ценные бумаги, сообщил в свою очередь Потапов.
"В мае относительно апреля число таких операций выросло на 80% и превысило 180 тысяч ежедневно. С начала года показатель увеличился в шесть раз. Ежедневные обороты клиентов "ВТБ Капитал Инвестиции" на Санкт-Петербургской бирже в мае достигли 6,4 миллиарда рублей. Это на 64% выше показателя апреля и в 5,6 раза больше, чем в январе. Рост интереса к площадке связан с увеличением числа сделок с иностранными ценными бумагами", - рассказал он.
По итогам мая объемы сделок на Санкт-Петербургской бирже составили 11,2% в общих объемах операций клиентов "ВТБ Капитал Инвестиции". В январе соответствующий показатель составлял лишь 3,2%.
Начальник управления маркетинговой аналитики "Открытие Брокер" Денис Камынин отмечает, что в основном активы клиентов были сосредоточены в акциях и валюте. При этом в период с марта по май доля в валюте снизилась с 21% до 18%, а в акциях - приросла с 31% до 37% на фоне высокого интереса к подешевевшим бумагам.
"Сбербанк предоставляет доступ к покупке иностранных акций только квалифицированным инвесторам. Если сравнивать вложения в акции российских эмитентов и акции зарубежных эмитентов в структуре нашего клиентского портфеля, то изменений в сторону увеличения предпочтений по покупке акций иностранных компаний не произошло в данные периоды", - сообщил в свою очередь вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.
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Диверсификация портфеля

Впрочем, большинство физлиц, инвестирующих через Сбербанк, ориентированы на консервативные инструменты - облигации, их доля в портфеле составляет более 50%, отмечает Шеметов. По его словам, в апреле в клиентском портфеле физических лиц незначительно увеличилась и доля акций российских компаний за счет интереса к просевшим бумагам.
Интересы клиентов "Финама" распределились следующим образом: 36% инвестировали в государственные и корпоративные облигации, 27% - в российские и иностранные акции, 20% имеют позицию в валюте, рассказал руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов. На долю производных инструментов (фьючерсы и опционы) приходится 12% инвестиций, на ETF и БПИФы - около 5%.
Дорофеев из "Тинькофф Инвестиций" отмечает, что в начале 2020 года наблюдался значительный спрос на инструменты с фиксированной доходностью, в первую очередь - на облигации. Интерес представляли как рублевые, так и валютные облигации, а предпочтение отдавалось самым надежным эмитентам: государственные облигации и корпоративные заемщики первого эшелона, доходность по которым могла быть на 2-3% выше, чем по банковскому депозиту на аналогичный срок.
Однако из-за роста ожидаемой доходности рынка акций интерес клиентов к облигациям и ETF в период с марта по май несколько снизился, доля таких инструментов в портфеле сократилась.
"Особое место в портфеле клиентов занимали валютные активы, которые позволили им сохранить инвестиции на текущей коррекции американского рынка за счет ослабления рубля. Такая тенденция показала, что диверсификация портфеля и вложения в валютные активы существенно улучшают финансовое положение клиента", - отметил Дорофеев.
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Изменятся ли предпочтения?

На предпочтения клиентов в первую очередь влияет привлекательность цены актива, напоминает Леснов из "Финама". По мере улучшения эпидемиологической ситуации и восстановления стоимости активов значительная часть клиентов будет фиксировать прибыль и перекладываться в более защищенные активы, такие как облигации и ETF денежного рынка, предполагает он.
Снятие режима самоизоляции вряд ли сильно повлияет на предпочтения инвесторов, считает в свою очередь Камынин из "Открытие Брокер". "Основную роль играет расширение кругозора российских инвесторов и осознание возможности инвестирования в инструменты в иностранной валюте. А также увеличение количества инвестиционных идей по иностранным акциям", - отметил он.
Данилов из "БКС Премьер" также уверен, что после снятия самоизоляции и стабилизации ситуации на рынке нефти предпочтения инвесторов сильно не изменятся. Спрос будет направлен на инвестиции с доходностью выше ставок по банковским вкладам и при этом с приемлемым риском или его отсутствием.
"На фоне снижения ставок мы будем видеть рост интереса населения к инвестиционным продуктам в дальнейшем. Российские акции сохраняют потенциал роста, однако увеличивать уровень риска в портфелях рекомендуется постепенно и на длинный горизонт. Дивидендная доходность по широкому рынку близка к 8% по выплатам за 2020 год с учетом перспектив снижения прибылей и норм дивидендных выплат", - прокомментировал Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции".
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