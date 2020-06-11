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Омичке грозит условный срок за выброшенного в мусоропровод пса
2020-06-11T10:00
омская область
омск
происшествия
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омская область, омск, происшествия

Омичке грозит условный срок за выброшенного в мусоропровод пса

10:00 11.06.2020
169
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ОМСК, 11 июн – РИА Новости. Прокуратура потребовала назначить условный срок жительнице Омска, выкинувшей в мусоропровод свою старую собаку из-за отсутствия денег на лечение или усыпление, сообщили журналистам в четверг в прокуратуре Омской области.
По данным надзорного ведомства, 21 марта нетрезвая 25-летняя жительница Омска надела на голову своей десятилетней собаки породы пекинес пакет и выбросила в мусоропровод в подъезде своего дома. Собака упала в контейнер, откуда её вытащил сотрудник управляющей компании. Жители дома, зная, что собака принадлежит женщине, вернули ее, но владелица утопила животное в ванной и снова выбросила тело собаки в мусоропровод.
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Свой поступок омичка объяснила тем, что у неё не было денег на содержание, лечение и медикаментозное усыпление пекинеса. После этого было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. Женщина в ходе расследования признала свою вину в убийстве собаки.
"В прениях сторон сторона обвинения предложила суду назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей, которые определит суд", - пояснили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.
На следующем заседании суда обвиняемая омичка выступит с последним словом.
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