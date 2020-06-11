Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сбербанк подписал обязывающие документы о приобретении контрольной доли картографического сервиса 2ГИС. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Доля Сбербанка составит 72 процента. Еще три процента получил "О2О Холдинг" — совместное предприятие банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. Основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой 25 процентов. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала сервиса.

В целом компания оценивается в 14,3 миллиарда рублей.

В Сбербанке подчеркнули, что намерены вместе с 2ГИС развивать технологическую платформу, которая позволит клиентам не только получать сведения об объекте и его расположении, но и выбирать оптимальный способ перемещения, а также заказывать и оплачивать прокатный транспорт — каршеринг, велосипеды и самокаты.

Представители Сбербанка и основателей сервиса войдут в совет директоров компании. Предполагается, что сделку закроют в третьем квартале — после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий.

"Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки", — заявил глава Сбербанка Герман Греф