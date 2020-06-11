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Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС
2020-06-11T10:28
сбербанк россии
герман греф
экономика
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сбербанк россии, герман греф, экономика

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

09:56 11.06.2020 (обновлено: 10:28 11.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сбербанк подписал обязывающие документы о приобретении контрольной доли картографического сервиса 2ГИС. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Доля Сбербанка составит 72 процента. Еще три процента получил "О2О Холдинг" — совместное предприятие банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. Основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой 25 процентов. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала сервиса.
В целом компания оценивается в 14,3 миллиарда рублей.
В Сбербанке подчеркнули, что намерены вместе с 2ГИС развивать технологическую платформу, которая позволит клиентам не только получать сведения об объекте и его расположении, но и выбирать оптимальный способ перемещения, а также заказывать и оплачивать прокатный транспорт — каршеринг, велосипеды и самокаты.
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Представители Сбербанка и основателей сервиса войдут в совет директоров компании. Предполагается, что сделку закроют в третьем квартале — после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий.
"Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки", — заявил глава Сбербанка Герман Греф.
2ГИС — ведущая российская компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов. Cуществует с 1999 года. Справочники доступны в трех версиях — для персональных компьютеров, онлайн и для мобильных телефонов с операционными системами iOS, Android, Windows Mobile и Symbian. Все продукты 2ГИС бесплатны, в каждом городе они обновляются ежемесячно, а в крупных — ежедневно. Аудитория сервиса ежемесячно составляет порядка 50 миллионов пользователей в России, СНГ и дальнем зарубежье.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
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