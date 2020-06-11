Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором

"Порошенко с начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю… Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда" , опубликованном в четверг.

Он сообщил, что Порошенко предлагал ему "какую-то помощь" на международной арене. "А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все", - рассказал президент.

Зеленский также сообщил, что все-таки встречался с Порошенко и говорили "о многом". "Он сказал, что я хочу действительно помогать, помогать стране, готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны"… С ним нельзя договариваться — это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - сказал он.

Зеленский также считает главной ошибкой Порошенко то, что он до сих пор "считает себя президентом Украины".

На вопрос о том, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко "сидел", он ответил: "как я могу решать - я что ему суд?" Ну, давай серьезно. Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд", - сказал президент.