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Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором
2020-06-11T09:55
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором

09:55 11.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экс-глава государства Петр Порошенко предлагал ему помощь, но он его считает "опытным манипулятором" и не верит ему.
"Порошенко с начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю… Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он сообщил, что Порошенко предлагал ему "какую-то помощь" на международной арене. "А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все", - рассказал президент.
Зеленский также сообщил, что все-таки встречался с Порошенко и говорили "о многом". "Он сказал, что я хочу действительно помогать, помогать стране, готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны"… С ним нельзя договариваться — это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - сказал он.
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Зеленский также считает главной ошибкой Порошенко то, что он до сих пор "считает себя президентом Украины".
На вопрос о том, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко "сидел", он ответил: "как я могу решать - я что ему суд?" Ну, давай серьезно. Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд", - сказал президент.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел в которых фигурирует бывший глава государства, возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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