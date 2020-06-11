Аксенов рассказал о снятии режима самоизоляции в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов подробно разъяснил, какие ограничительные меры будут отменены в республике с 15 июня после снятия режима самоизоляции для всех категорий граждан.

Аксенов в четверг написал пост в соцсети "ВКонтакте" с дополнительными разъяснениями в отношении поправок в указ № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым". Он отметил, что делает это в связи с многочисленными вопросами граждан.

"Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту", - написал Аксенов, напомнив, что обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов РФ отменяется.

При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины, добавил он. Обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Общественный транспорт с 15 июня начнет функционировать по графику, установленному до ограничительных мер, возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Также с 15 июня смогут работать в обычном режиме детские сады.

"Что касается туристической отрасли, хочу отметить, что объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. При этом размещение для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в республике Крым и городе федерального значения Севастополе , возможно с 15 июня, для всех остальных – с 1 июля", - написал Аксенов.

С 15 июня смогут возобновить работу: все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения. Те виды досуга и предпринимательства, которые не вошли в этот перечень или не были отменены в предыдущих редакциях указа, пока остаются недоступными. Также остаются под запретом массовые мероприятия, сообщил глава республики.

Аксенов особо отметил, что работа всех разрешенных видов деятельности будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и выполнение всех санитарных требований будет на особом контроле.