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ФСБ пресекла деятельность группировки подпольных оружейников
2020-06-11T11:08
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

ФСБ пресекла деятельность группировки подпольных оружейников

09:51 11.06.2020 (обновлено: 11:08 11.06.2020)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ предотвратила незаконный оборот оружия во Владимирской области
ФСБ предотвратила незаконный оборот оружия во Владимирской области
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Москвы до Дальнего Востока, в группировку входили почти 30 человек, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Изъято 166 единиц огнестрельного оружия, среди которого автоматы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, а также 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ, 14 детонаторов различных модификаций, пять метров огнепроводного и детонирующего шнуров, более 8,5 тысяч патронов, свыше 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), шесть приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.
"Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием", - добавляется в сообщении.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкХолодное и огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных действий по пресечению преступной деятельности лиц в Калининграде
Холодное и огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных действий по пресечению преступной деятельности лиц в Калининграде
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Холодное и огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных действий по пресечению преступной деятельности лиц в Калининграде
2120002
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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