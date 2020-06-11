ФСБ пресекла деятельность группировки подпольных оружейников

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Москвы до Дальнего Востока , в группировку входили почти 30 человек, сообщает ЦОС ФСБ

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.

Изъято 166 единиц огнестрельного оружия, среди которого автоматы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, а также 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ, 14 детонаторов различных модификаций, пять метров огнепроводного и детонирующего шнуров, более 8,5 тысяч патронов, свыше 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), шесть приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.