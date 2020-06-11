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Круглый стол о борьбе Польши за Восточную Европу с 1920 г
2020-06-11T09:43
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353
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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1572785883.jpg?1591857811
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о борьбе Польши за Восточную Европу с 1920 г

09:43 11.06.2020
74
17 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол в онлайн-формате на тему: "Польша в борьбе за Восточную Европу 1920–2020" с обсуждением одноименной книги коллектива российских и зарубежных авторов.
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Участники:
- издатель книги, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- ответственный редактор издания, директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Геннадий МАТВЕЕВ;
- историк Татьяна СИМОНОВА;
- руководитель представительства Фонда Аденауэра в Москве, историк Томас КУНЦЕ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- директор Балтийского исследовательского медиа-центра (Калининград) Александр НОСОВИЧ.

Междуморье — это геостратегический проект по объединению под польским лидерством государств Восточной Европы, который сто лет назад предложил маршал Юзеф Пилсудский. Тогда его планы окончились крахом, но сегодня этот концепт обрел новую жизнь при поддержке Соединенных Штатов. На фоне роста стратегического отчуждения между США и "старой Европой" Польша становится важнейшим союзником Вашингтона в его конкуренции с Евросоюзом и Россией. Авторы сборника расскажут об истории и современном этапе борьбы Польши вместе с ее "старшими" союзниками за региональное доминирование.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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