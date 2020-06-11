https://ria.ru/20200611/1572785852.html
Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
2020-06-11T09:43
2020-06-11T09:43
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ - получение взятки. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России и материалам проверки прокуратуры Сахалинской области", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По версии следствия, в начале декабря 2019 года между ОПФР по Сахалинской области и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку двух кондиционеров, а также их монтаж и пуско-наладку в здании отделения. Однако оборудование оказалось не соответствующим техническим требованиям, и заказчик мог отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, но подозреваемый решил подписать акт выполненных работ за взятку в 100 тысяч рублей. Позже он получил эту сумму через посредника — главного специалиста-эксперта сахалинского отделения пенсионного фонда.
"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в пресс-релизе.