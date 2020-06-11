Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

По версии следствия, в начале декабря 2019 года между ОПФР по Сахалинской области и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку двух кондиционеров, а также их монтаж и пуско-наладку в здании отделения. Однако оборудование оказалось не соответствующим техническим требованиям, и заказчик мог отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, но подозреваемый решил подписать акт выполненных работ за взятку в 100 тысяч рублей. Позже он получил эту сумму через посредника — главного специалиста-эксперта сахалинского отделения пенсионного фонда.