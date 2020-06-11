На Урале завели административное дело на отрицавшего COVID-19 священника

"В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Николая Романова (отца Сергия, настоятеля монастыря "Спорительница хлебов"). Романов обвиняется по части 9 ст.13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" – "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в сообщении.