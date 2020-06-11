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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200611/1572785626.html
На Урале завели административное дело на отрицавшего COVID-19 священника
2020-06-11T09:44
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На Урале завели административное дело на отрицавшего COVID-19 священника

09:37 11.06.2020 (обновлено: 09:44 11.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Административное дело о распространении заведомо ложной информации завели в отношении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области, который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", суд рассмотрит его 23 июня, сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
"В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Николая Романова (отца Сергия, настоятеля монастыря "Спорительница хлебов"). Романов обвиняется по части 9 ст.13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" – "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в сообщении.
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В суде уточнили, что дело находится в производстве мирового судьи судебного участка № 3 Верхней Пышмы, заседание состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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