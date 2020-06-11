Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Изготовление Изготовление ракет "Союз" и разгонных блоков "Фрегат" для запуска спутников OneWeb завершится к концу года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор " Главкосмоса " (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен). OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В конце марта компания подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.

"Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена", - сказал Лоскутов.

В случае, если OneWeb не сможет найти покупателя и российские ракеты останутся невостребованными, европейская компания Arianespace, через которую были заказаны ракеты, придется искать под них новую нагрузку.