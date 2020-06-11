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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
2020-06-11T10:13
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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

09:36 11.06.2020 (обновлено: 10:13 11.06.2020)
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты c космическими аппаратами OneWeb
Пуск ракеты c космическими аппаратами OneWeb
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты c космическими аппаратами OneWeb. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Изготовление ракет "Союз" и разгонных блоков "Фрегат" для запуска спутников OneWeb завершится к концу года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен). OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В конце марта компания подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.
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"Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена", - сказал Лоскутов.
В случае, если OneWeb не сможет найти покупателя и российские ракеты останутся невостребованными, европейская компания Arianespace, через которую были заказаны ракеты, придется искать под них новую нагрузку.
"В лучшем случае проект OneWeb получит второе дыхание, возможно, с участием новых инвесторов. Как бы то ни было, мы надеемся на финансовое оздоровление OneWeb, и, разумеется, были бы заинтересованы продолжить работу в рамках этого комплексного и значимого международного проекта", - добавил Лоскутов.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Лоскутовым >>
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