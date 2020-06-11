https://ria.ru/20200611/1572785518.html
В Греции более 15 тысяч человек находятся на карантине
2020-06-11T09:32
2020-06-11T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571611577_0:257:2730:1793_1200x0_80_0_0_29135740952eb83fa9a00baab65a8b07.jpg
https://ria.ru/20200610/1572775977.html
греция
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572785518.html?chat_room_id=1572785518
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571611577_0:257:2730:1793_1200x0_80_0_0_29135740952eb83fa9a00baab65a8b07.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571611577_0:0:2730:2048_1200x0_80_0_0_3f5439ac6097e24ec014efb8ef5d8e08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571611577_341:0:2389:2048_1200x0_80_0_0_c06cecc39daec3814cc52f285dd8c078.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, греция, в мире
АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости.
В Греции
более 15 тысяч человек находятся на карантине из-за коронавируса, при этом постоянно происходят нарушения, несмотря на уголовное наказание и крупный штраф в 5 тысяч евро, сообщает телеканал Skai
.
Власти Греции последние дни выражали обеспокоенность тем, что после снятия ограничений зачастую не соблюдается социальная дистанция, растёт число инфицирований.
"За последнюю неделю было 10 нарушений карантина. Это показатель того, что расслабились и те, кто находится на карантине", - сообщил телеканал.
Всего с начала введения протокола изоляции было зафиксировано 246 нарушений, на нарушителей был наложен штраф в размере 5 тысяч евро и начато уголовное преследование.
Сегодня на карантине находится 15 181 человек. Среди них люди, прилетевшие из-за границы и помещённые на карантин на сутки в ожидании лабораторных анализов, имевшие контакты с больными, подтвержденные случаи инфицирования и так далее.
Было проведено 15 575 выборочных проверок по телефону, и полиция совершила 737 "визитов" к людям, которые не ответили на телефонные звонки.
Теперь проверки будут более строгими, чаще будет выезжать полиция. При этом уголовное наказание предусматривает и пожизненный срок, если находящийся на карантине заразил кого-то и это привело к смерти из-за вируса, сообщает Skai.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.