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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572785518.html
В Греции более 15 тысяч человек находятся на карантине
2020-06-11T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
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коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции более 15 тысяч человек находятся на карантине

09:32 11.06.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр культуры Греции Лина Мендони на открытии Акрополя
Министр культуры Греции Лина Мендони на открытии Акрополя
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Министр культуры Греции Лина Мендони на открытии Акрополя. Архивное фото
АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. В Греции более 15 тысяч человек находятся на карантине из-за коронавируса, при этом постоянно происходят нарушения, несмотря на уголовное наказание и крупный штраф в 5 тысяч евро, сообщает телеканал Skai.
Власти Греции последние дни выражали обеспокоенность тем, что после снятия ограничений зачастую не соблюдается социальная дистанция, растёт число инфицирований.
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
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"За последнюю неделю было 10 нарушений карантина. Это показатель того, что расслабились и те, кто находится на карантине", - сообщил телеканал.
Всего с начала введения протокола изоляции было зафиксировано 246 нарушений, на нарушителей был наложен штраф в размере 5 тысяч евро и начато уголовное преследование.
Сегодня на карантине находится 15 181 человек. Среди них люди, прилетевшие из-за границы и помещённые на карантин на сутки в ожидании лабораторных анализов, имевшие контакты с больными, подтвержденные случаи инфицирования и так далее.
Было проведено 15 575 выборочных проверок по телефону, и полиция совершила 737 "визитов" к людям, которые не ответили на телефонные звонки.
Теперь проверки будут более строгими, чаще будет выезжать полиция. При этом уголовное наказание предусматривает и пожизненный срок, если находящийся на карантине заразил кого-то и это привело к смерти из-за вируса, сообщает Skai.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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