АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. В Греции более 15 тысяч человек находятся на карантине из-за коронавируса, при этом постоянно происходят нарушения, несмотря на уголовное наказание и крупный штраф в 5 тысяч евро, сообщает телеканал Skai

Власти Греции последние дни выражали обеспокоенность тем, что после снятия ограничений зачастую не соблюдается социальная дистанция, растёт число инфицирований.

"За последнюю неделю было 10 нарушений карантина. Это показатель того, что расслабились и те, кто находится на карантине", - сообщил телеканал.

Всего с начала введения протокола изоляции было зафиксировано 246 нарушений, на нарушителей был наложен штраф в размере 5 тысяч евро и начато уголовное преследование.

Сегодня на карантине находится 15 181 человек. Среди них люди, прилетевшие из-за границы и помещённые на карантин на сутки в ожидании лабораторных анализов, имевшие контакты с больными, подтвержденные случаи инфицирования и так далее.

Было проведено 15 575 выборочных проверок по телефону, и полиция совершила 737 "визитов" к людям, которые не ответили на телефонные звонки.

Теперь проверки будут более строгими, чаще будет выезжать полиция. При этом уголовное наказание предусматривает и пожизненный срок, если находящийся на карантине заразил кого-то и это привело к смерти из-за вируса, сообщает Skai.