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В Якутске оштрафуют СВФУ из-за вспышки COVID-19 в общежитии
2020-06-11T09:32
северо-восточный федеральный университет
якутск
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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В Якутске оштрафуют СВФУ из-за вспышки COVID-19 в общежитии

09:28 11.06.2020 (обновлено: 09:32 11.06.2020)
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© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ). Архивное фото
ЯКУТСК, 11 июн – РИА Новости. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутске оштрафуют на 100 тысяч рублей из-за произошедшей в мае вспышки коронавируса в студенческом общежитии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, на момент прокурорской проверки было зарегистрировано 82 случая заболевания студентов COVID-19, из них 79 случаев в кампусе 9/2, расположенном в Якутске на улице Кулаковского, 42/2.
Проверкой установлено, что, несмотря на введенный в республике режим повышенной готовности, в общежитии не соблюдался режим самоизоляции среди студентов, не проводилась ежедневная термометрия, также в корпус заселялись студенты, которые ранее в нем не проживали.
В адрес ректора университета прокуратура внесла представление, а также возбудила в отношении юридического лица административное дело.
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"По результатам рассмотрения административного материала юридическое лицо оштрафовано на 100 000 рублей, представление прокурора находится на рассмотрении и контроле. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Кроме того, правоохранительными органами по факту массового заражения студентов проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст.236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в общежитии №9/2 кампуса Северо-Восточного федерального университета с 4 мая введен карантин из-за массового заболевания студентов коронавирусом. В общежитии проводится санация, передвижения студентов внутри общежития приостановлены. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в данном общежитии, питанием и медицинскими средствами. Как отметили в вузе, с 20 марта был запрещен доступ посторонних лиц в общежития вуза. Обучающиеся, которые приехали из других стран, проходили обязательный медосмотр, находились на двухнедельном карантине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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