В Якутске оштрафуют СВФУ из-за вспышки COVID-19 в общежитии

ЯКУТСК, 11 июн – РИА Новости. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутске оштрафуют на 100 тысяч рублей из-за произошедшей в мае вспышки коронавируса в студенческом общежитии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, на момент прокурорской проверки было зарегистрировано 82 случая заболевания студентов COVID-19, из них 79 случаев в кампусе 9/2, расположенном в Якутске на улице Кулаковского, 42/2.

Проверкой установлено, что, несмотря на введенный в республике режим повышенной готовности, в общежитии не соблюдался режим самоизоляции среди студентов, не проводилась ежедневная термометрия, также в корпус заселялись студенты, которые ранее в нем не проживали.

В адрес ректора университета прокуратура внесла представление, а также возбудила в отношении юридического лица административное дело.

"По результатам рассмотрения административного материала юридическое лицо оштрафовано на 100 000 рублей, представление прокурора находится на рассмотрении и контроле. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Кроме того, правоохранительными органами по факту массового заражения студентов проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст.236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" - ред.)", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в общежитии №9/2 кампуса Северо-Восточного федерального университета с 4 мая введен карантин из-за массового заболевания студентов коронавирусом. В общежитии проводится санация, передвижения студентов внутри общежития приостановлены. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в данном общежитии, питанием и медицинскими средствами. Как отметили в вузе, с 20 марта был запрещен доступ посторонних лиц в общежития вуза. Обучающиеся, которые приехали из других стран, проходили обязательный медосмотр, находились на двухнедельном карантине.