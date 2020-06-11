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В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе
2020-06-11T10:48
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владимир зеленский
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, оон, в мире

В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе

09:23 11.06.2020 (обновлено: 10:48 11.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Киев на заседании контактной группы в среду проинформировал участников консультаций, что советники украинской делегации - переселенцы - будут участвовать в заседаниях на постоянной основе, сообщила пресс-служба офиса президента.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского включил в состав украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе журналистов-переселенцев, а также общественника и врача.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 19:51
Переговоры контактной группы по Донбассу продолжатся 15 июня
"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ участвовали переселенцы Денис Казанский, Сергей Гармаш, Вадим Горан и Константин Либстер. "Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - добавила пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
9 июня, 16:23
В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
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