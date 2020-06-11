https://ria.ru/20200611/1572785202.html
В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе
2020-06-11T09:23
2020-06-11T10:48
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, оон, в мире
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Киев
на заседании контактной группы в среду проинформировал участников консультаций, что советники украинской делегации - переселенцы - будут участвовать в заседаниях на постоянной основе, сообщила пресс-служба офиса президента.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского
включил в состав украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе
журналистов-переселенцев, а также общественника и врача.
"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ участвовали переселенцы Денис Казанский, Сергей Гармаш, Вадим Горан и Константин Либстер. "Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - добавила пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.