В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе

"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ участвовали переселенцы Денис Казанский, Сергей Гармаш, Вадим Горан и Константин Либстер. "Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - добавила пресс-службы.