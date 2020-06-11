Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Отмечается, что одним из ключевых показателей при расчете риска пандемии является базовый показатель репродукции (БПР), равный среднему числу лиц, заражаемых носителем инфекции. БПР для коронавируса оценивается от двух до 6,47, а для замедления пандемии показатель должен быть ниже единицы.

Ученые Кембриджа и Гринвича выяснили, что даже самодельные маски с ограниченной эффективностью могут значительно замедлить передачу инфекции, если их носит достаточное количество людей вне зависимости от симптомов. Исследование показало, что если все люди носят маски в общественных местах, это вдвое уменьшает число R по сравнению с ситуацией, когда маски надевают только после появления признаков заболевания.

Во всех сценариях моделирования регулярное использование маски для лица снижало распространение COVID-19 до БПР менее единицы, сглаживая будущие волны заболевания. Как подчеркивают специалисты, если же ношение масок сочетается с социальным дистанцированием и некоторыми ограничительными мерами, то это позволит справиться с пандемией задолго до появления вакцины.