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В Воронежской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

В Воронежской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусом

09:15 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области четвертый день подряд превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 3766, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
"В четверг, 11 июня, официально подтверждено заражение 239 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3766 человек. Скончались 20 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1817.
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Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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