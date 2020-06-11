https://ria.ru/20200611/1572784868.html
В Воронежской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T09:15
2020-06-11T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1200x0_80_0_0_0fd556a220623cd5bdf084abe0b4d1a6.jpg
воронежская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572784868.html?chat_room_id=1572784868
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1200x0_80_0_0_0fd556a220623cd5bdf084abe0b4d1a6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_66:0:2797:2048_1200x0_80_0_0_9d79a7b97c78afd1459a3e098387a042.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_407:0:2455:2048_1200x0_80_0_0_2fd8939840b236f0ee6632648e0c74fe.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области
четвертый день подряд превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 3766, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
"В четверг, 11 июня, официально подтверждено заражение 239 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3766 человек. Скончались 20 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1817.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.