Москвичи с хроническими заболеваниями продолжат получать лекарства на дом

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Социальные работники продолжат доставлять лекарства московским льготникам с хроническими заболеваниями, получать медикаменты на дом горожане смогут до сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Социальные работники продолжат доставлять лекарства московским льготникам с хроническими заболеваниями, получать медикаменты на дом горожане смогут до сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее в Москве с 9 июня был снят режим самоизоляции и пропускной режим, теперь москвичи всех возрастов могут свободно перемещаться по городу.

"Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается. В понедельник мэр Москвы объявил о поэтапном снятии временных ограничений. Город возвращается к нормальной жизни. Однако мы считаем важным сделать все, чтобы обезопасить граждан, которые находятся в группе риска. К этой категории относятся горожане с хроническими заболеваниями. Поэтому мы приняли решение продлить программу на все лето - жители продолжат получить лекарства на дом, доставлять их будут бесплатно сотрудники центров социального обслуживания", - приводят слова Раковой на официальном портале мэра Москвы.

Как отмечается на портале мэра, чтобы получить лекарства на дом, нужно обратиться в районный центр социального обслуживания или позвонить на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-09. После того, как человек оставит заявку, в тот же день ему перезвонят, чтобы уточнить список лекарств. Доставка осуществляется, как правило, в течение одного дня, но в случае крайней необходимости медикаменты привезут в день обращения.

"Социальные работники соблюдают меры предосторожности - у них есть средства защиты, им измеряют температуру, они внимательно следят за состоянием своего здоровья. Для обеспечения безопасности передача заказа осуществляется бесконтактно", - говорится в материале.

Отмечается, что в период пандемии более семи тысяч социальных работников ежедневно доставляли горожанам медикаменты.