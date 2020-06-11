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Москвичи с хроническими заболеваниями продолжат получать лекарства на дом
2020-06-11T09:12
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Москвичи с хроническими заболеваниями продолжат получать лекарства на дом

09:12 11.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Социальные работники продолжат доставлять лекарства московским льготникам с хроническими заболеваниями, получать медикаменты на дом горожане смогут до сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее в Москве с 9 июня был снят режим самоизоляции и пропускной режим, теперь москвичи всех возрастов могут свободно перемещаться по городу.
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"Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается. В понедельник мэр Москвы объявил о поэтапном снятии временных ограничений. Город возвращается к нормальной жизни. Однако мы считаем важным сделать все, чтобы обезопасить граждан, которые находятся в группе риска. К этой категории относятся горожане с хроническими заболеваниями. Поэтому мы приняли решение продлить программу на все лето - жители продолжат получить лекарства на дом, доставлять их будут бесплатно сотрудники центров социального обслуживания", - приводят слова Раковой на официальном портале мэра Москвы.
Как отмечается на портале мэра, чтобы получить лекарства на дом, нужно обратиться в районный центр социального обслуживания или позвонить на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-09. После того, как человек оставит заявку, в тот же день ему перезвонят, чтобы уточнить список лекарств. Доставка осуществляется, как правило, в течение одного дня, но в случае крайней необходимости медикаменты привезут в день обращения.
"Социальные работники соблюдают меры предосторожности - у них есть средства защиты, им измеряют температуру, они внимательно следят за состоянием своего здоровья. Для обеспечения безопасности передача заказа осуществляется бесконтактно", - говорится в материале.
Отмечается, что в период пандемии более семи тысяч социальных работников ежедневно доставляли горожанам медикаменты.
"С 23 марта москвичам доставили лекарства более 600 тысяч раз. Из них более 520 тысяч заявок - доставка льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно. Это говорит о том, что услуга востребована среди горожан. Именно поэтому мы и продолжаем эту работу в дальнейшем", - добавила Ракова.
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