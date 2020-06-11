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Трамп к выборам активнее разыграет "китайскую карту", считает эксперт
2020-06-11T09:04
дональд трамп
российская академия наук
китай
сша
в мире
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Трамп к выборам активнее разыграет "китайскую карту", считает эксперт

09:04 11.06.2020
426
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, делая заявления в адрес Китая, пытается отодвинуть тему протестов на второй план информационной повестки в Штатах, по мере приближения президентских выборов "китайская карта" будет разыгрываться все больше, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
"Трамп разорвал с ВОЗ и заявил, что Гонконг не является автономной территорией - это тоже было очень искусно сделано, потому что тем самым Трамп пытался отодвинуть на задний план эти новостные заголовки газет, выпуски телевизионных передач, которые акцентировали внимание на те беспорядки, которые сейчас происходят в американских городах. ", - сказал Васильев Центральному телевидению Китая (CGTN).
По его словам, даже в условиях протестов в США Трамп попытался китайскую тематику выдвинуть вперед, чтобы она вышла на первое место в заголовках, в освещении новостей, тем самым немного опустить внутреннюю тематику.
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"Так что здесь мы даже видим, насколько разыгрывается "китайская карта" даже в таком варианте. Я думаю, что ближе к выборам она будет разыгрываться еще больше. Не забывайте, что Америка вступает в лето, лето - время летних отпусков, лето - пока время расслабления. Политическая активность в той или иной форме будет затихать относительно с точки зрения предвыборной кампании. А вот осенью она может уже начаться по полной программе. Здесь всегда надо иметь много заготовок в разыгрывании "китайской карты", - добавил Васильев.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Дональд ТрампРоссийская академия наукКитайСШАВ мире
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