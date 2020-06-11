https://ria.ru/20200611/1572784462.html
Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы
2020-06-11T09:03
2020-06-11T10:30
воз
китай
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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АЛЕКСАНДР ЕНИН
Как-то скептически смотрю на это. В России хорошо делают только автоматы Калашникова)))
21
Почрямба Печтольда
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли. Да там половина умерла от старости другая половина от других сердечных/раковых заболеваний. Но зато всех приписали в статистику короновируса
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китай
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2020
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воз, китай, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и группа компаний "ХимРар" поставили первую партию препарата против коронавируса "Авифавир" в российские больницы, говорится в совместном сообщении.
"Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год", — сказано в релизе.
"Авифавир" маркируется цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до аптеки или медучреждения.
Достоверность можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный знак".
"Авифавир" на базе "Фавипиравира" — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава России. Пока его невозможно приобрести в свободной продаже, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.
"Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на "Авифавир" в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки "Авифавира" из более чем десяти стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае
. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ
, на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.