Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы

"Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год", — сказано в релизе.

"Авифавир" на базе "Фавипиравира" — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава России. Пока его невозможно приобрести в свободной продаже, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.