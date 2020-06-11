Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572784462.html
Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы
2020-06-11T10:30
воз
китай
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572784813_171:491:2940:2048_1200x0_80_0_0_52e15f2f1277c22bbc1cfc6879276e64.jpg
https://ria.ru/20200608/1572640507.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Как-то скептически смотрю на это. В России хорошо делают только автоматы Калашникова)))
21
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли. Да там половина умерла от старости другая половина от других сердечных/раковых заболеваний. Но зато всех приписали в статистику короновируса
12
6
китай
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572784462.html?chat_room_id=1572784462
Новости
ru-RU
9601
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572784813_171:491:2940:2048_1200x0_80_0_0_52e15f2f1277c22bbc1cfc6879276e64.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572784813_128:0:2859:2048_1200x0_80_0_0_8d30a9320dfad5551eadcda0dd250231.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572784813_469:0:2517:2048_1200x0_80_0_0_f0feaa1e67bd69cef6d0bac63df9a42e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, китай, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы

09:03 11.06.2020 (обновлено: 10:30 11.06.2020)
9601
© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир", которые производятся на предприятии группы компаний "ХимРар"
 Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" поставили первую партию препарата против коронавируса "Авифавир" в российские больницы, говорится в совместном сообщении.
"Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год", — сказано в релизе.
"Авифавир" маркируется цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до аптеки или медучреждения.
Достоверность можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный знак".
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
"Авифавир" на базе "Фавипиравира" — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава России. Пока его невозможно приобрести в свободной продаже, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.
"Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на "Авифавир" в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки "Авифавира" из более чем десяти стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
182832210
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
Популярные комментарии
Как-то скептически смотрю на это. В России хорошо делают только автоматы Калашникова)))
11 июня, 09:25
АЛЕКСАНДР ЕНИН
2310411
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6358 умерли. Да там половина умерла от старости другая половина от других сердечных/раковых заболеваний. Но зато всех приписали в статистику короновируса
11 июня, 09:47
Почрямба Печтольда
900012
Рекомендуем
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Здание Центрального банка России в Москве
Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлиц
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Дмитрий Борисов
Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Против главы Норильска возбудили дело из-за аварии на ТЭЦ
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
Кресла для судей в зале заседаний
На Урале завели административное дело на отрицавшего COVID-19 священника
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Главе Норильска предъявили обвинение после разлива топлива на ТЭЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
11:34В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
11:33В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
Лента новостейМолния