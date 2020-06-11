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Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке
2020-06-11T08:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
быстринский район
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, быстринский район, происшествия

Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке

08:48 11.06.2020 (обновлено: 08:52 11.06.2020)
110
© Фото : МЧС РоссииПожар на Камчатке
Пожар на Камчатке
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Валежник загорелся на площади порядка 20 гектаров возле села Эссо в Быстринском районе Камчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К настоящему моменту площадь возгорания достигла около 20 гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание было обнаружено 10 июня на площади три гектара. Как выяснилось, на сопке вблизи Эссо загорелся валежник.
"Тушение пожара осложнялось большой крутизной склона. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода", - отметил представитель ведомства.
Он добавил, что для защиты населенного пункта от пожара была проложена минерализованная полоса протяженностью около 30 километров и шириной почти 10 метров. В настоящее время с природным пожаром борются более 50 человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайБыстринский районПроисшествия
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