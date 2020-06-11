Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке

Он уточнил, что возгорание было обнаружено 10 июня на площади три гектара. Как выяснилось, на сопке вблизи Эссо загорелся валежник.

Он добавил, что для защиты населенного пункта от пожара была проложена минерализованная полоса протяженностью около 30 километров и шириной почти 10 метров. В настоящее время с природным пожаром борются более 50 человек.