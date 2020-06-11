https://ria.ru/20200611/1572784083.html
Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлиц
2020-06-11T09:07
2020-06-11T09:52
финтех
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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финтех, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Российские банки попросили ЦБ
блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться, следует из предложений участников платежного рынка, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.
"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", - говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".
В ответ на эти предложения Банк России рекомендовал ассоциации "Финтех
", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.