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Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлиц
2020-06-11T09:52
финтех
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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финтех, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлиц

09:07 11.06.2020 (обновлено: 09:52 11.06.2020)
4835
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские банки попросили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться, следует из предложений участников платежного рынка, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы.
Вчера, 11:21
ФАС надеется, что банки не откажутся от платежей за ЖКУ
"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", - говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".
В ответ на эти предложения Банк России рекомендовал ассоциации "Финтех", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.
Российские рубли
5 июня, 09:23Распространение нового коронавируса
Банки попросили отложить запрет пополнять анонимные кошельки наличными
11200417
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ФинтехЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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