Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Одессе

Пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в среду сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что также была повреждена газовая труба. Мэрия Одессы сообщила о госпитализации пострадавшего мужчины.