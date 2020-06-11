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Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Одессе
2020-06-11T08:41
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одесса, украина, в мире

Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Одессе

08:41 11.06.2020
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© Фото : ДСНС УкраиныМесто обрушения в Одессе
Место обрушения в Одессе
© Фото : ДСНС Украины
Место обрушения в Одессе
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Спасатели продолжают разбирать конструкции частично обрушившегося дома в Одессе, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в среду сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что также была повреждена газовая труба. Мэрия Одессы сообщила о госпитализации пострадавшего мужчины.
"Десятого июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 86 кубометров мусора (13 машин). По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 11 июня продолжаются работы по разборке строительных конструкций", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего к работам привлечены 65 человек и 16 единиц техники.
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
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