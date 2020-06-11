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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 102 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-11T08:34
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В Новосибирской области выявили 102 новых случая заражения коронавирусом

08:34 11.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Сто два новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, при этом сразу 167 человек выписали из больниц, скончались два пациента, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 11 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 102 новых случая COVID-19. 167 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 30 лет и 49 лет", - говорится в сообщении.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
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Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них 265 детей. 1719 пациентов выздоровели, 48 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 14 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1647. Еще 231 пациент с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области провели 145 699 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1058 жителей региона, 21 273 человека сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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