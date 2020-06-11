Московский зоопарк откроется 16 июня

"Московский зоопарк подготовился к приему гостей. В марте показ животных был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса . После трехмесячного перерыва зоосад откроется для посетителей 16 июня... Пока останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк", - говорится в сообщении.

Добавляется, что при посещении зоопарка москвичам нужно надевать маски, рекомендуется носить перчатки и при необходимости использовать санитайзеры, установленные на территории. Пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками пока нельзя.

"На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию", - добавляется в сообщении.