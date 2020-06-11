https://ria.ru/20200611/1572783886.html
Московский зоопарк откроется 16 июня
2020-06-11T08:29
2020-06-11T11:08
туризм
новости - туризм
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский зоопарк, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский зоопарк
начнет свою работу с 16 июня, но внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк пока будут закрыты, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы
.
"Московский зоопарк подготовился к приему гостей. В марте показ животных был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса
. После трехмесячного перерыва зоосад откроется для посетителей 16 июня... Пока останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при посещении зоопарка москвичам нужно надевать маски, рекомендуется носить перчатки и при необходимости использовать санитайзеры, установленные на территории. Пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками пока нельзя.
"На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию", - добавляется в сообщении.
Зоопарк будет работать с 07.30 до 22.00, войти на территорию можно до 21.00. Кассы останутся закрытыми, но билеты можно купить на сайте учреждения, там же можно оформить и льготные билеты.