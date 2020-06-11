https://ria.ru/20200611/1572783849.html
Трамп обвинил "внутренних террористов" в захвате Сиэтла
2020-06-11T08:28
2020-06-11T08:29
дональд трамп
сиэтл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_0:207:2495:1610_1200x0_80_0_0_033e80f5234cf017c87a7c6983ad7a28.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572566631.html
2
сиэтл
сша
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572783849.html?chat_room_id=1572783849
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_0:207:2495:1610_1200x0_80_0_0_033e80f5234cf017c87a7c6983ad7a28.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_798:272:2495:1544_1200x0_80_0_0_295206e05220b49395729141d490d59f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215247_845:166:2495:1816_1200x0_80_0_0_f95fe72c89403b2d8c6d200e81cc52f7.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
дональд трамп, сиэтл, сша, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что город Сиэтл
в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы", и призвал местные власти бороться с беспорядками.
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп в Twitter
.
Президент также раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан и призвал их предпринять более решительные действия в борьбе с беспорядками.
"Верните себе свой город сейчас же. Если вы этого не сделаете, сделаю я. Это не игра. Этих безобразных анархистов нужно остановить немедленно!" - заявил Трамп.
Ранее газета Seattle Times
сообщила, что власти Сиэтла ввели 30-дневный запрет на применение полицейскими слезоточивого газа для разгона участников акций протеста.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.