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Трамп обвинил "внутренних террористов" в захвате Сиэтла
2020-06-11T08:29
дональд трамп
сиэтл
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дональд трамп, сиэтл, сша, в мире

Трамп обвинил "внутренних террористов" в захвате Сиэтла

08:28 11.06.2020 (обновлено: 08:29 11.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы", и призвал местные власти бороться с беспорядками.
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп в Twitter.
Президент также раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан и призвал их предпринять более решительные действия в борьбе с беспорядками.
"Верните себе свой город сейчас же. Если вы этого не сделаете, сделаю я. Это не игра. Этих безобразных анархистов нужно остановить немедленно!" - заявил Трамп.
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
6 июня, 15:49
Будьте терпимее. Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ
Ранее газета Seattle Times сообщила, что власти Сиэтла ввели 30-дневный запрет на применение полицейскими слезоточивого газа для разгона участников акций протеста.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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Дональд ТрампСиэтлСШАВ мире
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