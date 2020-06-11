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В Республике Алтай выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T08:15
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В Республике Алтай выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

08:15 11.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 июн - РИА Новости. В Республике Алтай за сутки выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число заражённых достигло 220 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, в том числе двух детей, и жительницы другого региона, прибывшей ранее к родственникам в Кош-Агачский район. Также вирус выявлен у трех жителей Майминского района и 36-летней жительницы Онгудайского района, вернувшейся из другого региона. Семь из восьми случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.
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В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания, в том числе 64 – в Кош-Агачском районе, 62 – в Горно-Алтайске, 25 – в Турочакском районе, по 20 – в Улаганском и Майминском районах, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе.
"Выздоровел один пациент из Кош-Агачского района. По данным на утро 11 июня, 110 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 24 765 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 991 человек.
С сегодняшнего дня в Республике Алтай разрешили начать работу летним кафе и санаториям с медицинской лицензией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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