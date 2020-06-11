В Республике Алтай выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

В Горном Алтае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

"Выздоровел один пациент из Кош-Агачского района. По данным на утро 11 июня, 110 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 24 765 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 991 человек.