Вода ушла в шести из 12 подтопленных поселков Красноярского края

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Паводковая ситуация улучшилась в шести из 12 населенных пунктов Паводковая ситуация улучшилась в шести из 12 населенных пунктов Красноярского края , но в целом остается по-прежнему сложной, сообщили журналистам в краевом главке МЧС

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и начались подтопления в центральной и южной группе районов края. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском.

При этом в МЧС отмечают, что паводковая ситуация остается сложной. "Со вчерашнего дня ситуация ухудшилась в селе Мигна Ермаковского района. Там в 14 жилых домах вода стоит на уровне пола, подтоплены приусадебные участки. Из домов эвакуированы жители - 33 человека, включая 11 детей", - сказала представитель главка.

Подтопленными остаются 5 населенных пунктов - Нарва Манском районе , Мина, Ивановка и Кожелак в Партизанском, а также село Ермаковское. Пострадало 80 приусадебных участков и 60 жилых домов с населением 145 человек, в том числе 46 детей. Сообщается, что во всех подтопленных деревнях и поселках созданы пункты временной эвакуации для жителей, но большая часть людей расселяется у родственников.

Из-за паводка затруднено движение на автодорогах краевого значения в Манском, Партизанском и Саянском районах. В Манском районе ограничено дорожное сообщение с населенными пунктами Жержул (переливы на дороге Малый Унгут – Жержул) и Малый Унгут (переливы на дороге Большой Унгут – Малый Унгут). Также вода повредила 3 автомобильных моста в Партизанском и Курагинском районах. В Партизанском район ведутся работы по восстановлению.

Мост через реку Сейба в Курагинском районе разрушен. По аварийной связи об этом предупреждаются все водители дальних рейсов. Объезд возможен через Минусинск

Так как синоптики прогнозируют дожди и формирование новой волны паводка, сохраняется опасность выхода из берегов рек Оя, Кебеж, Туба и Кан. На них выставлены гидропосты, ситуация отслеживается каждые 2 часа. Группировка спасателей в Ирбейском и Ермаковском районе увеличивается.