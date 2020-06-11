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Вода ушла в шести из 12 подтопленных поселков Красноярского края
2020-06-11T08:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минусинск
нарва
ермаковский район
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минусинск, нарва, ермаковский район, происшествия

Вода ушла в шести из 12 подтопленных поселков Красноярского края

08:08 11.06.2020
111
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Паводковая ситуация улучшилась в шести из 12 населенных пунктов Красноярского края, но в целом остается по-прежнему сложной, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и начались подтопления в центральной и южной группе районов края. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском.
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"За сутки от воды освободились 6 из 12 ранее подтопленных населенных пунктов. Это Кой и Кутурчин в Партизанском районе, Григорьевка в Ермаковском районе, Ильино-Посадское в Ирбейском районе, а также Агинское и Усть-Анжа в Саянском районе. Вода ушла с 50 приусадебных участков и 13 жилых домов, где живут 99 человек, включая 30 детей", - сообщили в главке.
При этом в МЧС отмечают, что паводковая ситуация остается сложной. "Со вчерашнего дня ситуация ухудшилась в селе Мигна Ермаковского района. Там в 14 жилых домах вода стоит на уровне пола, подтоплены приусадебные участки. Из домов эвакуированы жители - 33 человека, включая 11 детей", - сказала представитель главка.
Подтопленными остаются 5 населенных пунктов - Нарва в Манском районе, Мина, Ивановка и Кожелак в Партизанском, а также село Ермаковское. Пострадало 80 приусадебных участков и 60 жилых домов с населением 145 человек, в том числе 46 детей. Сообщается, что во всех подтопленных деревнях и поселках созданы пункты временной эвакуации для жителей, но большая часть людей расселяется у родственников.
Из-за паводка затруднено движение на автодорогах краевого значения в Манском, Партизанском и Саянском районах. В Манском районе ограничено дорожное сообщение с населенными пунктами Жержул (переливы на дороге Малый Унгут – Жержул) и Малый Унгут (переливы на дороге Большой Унгут – Малый Унгут). Также вода повредила 3 автомобильных моста в Партизанском и Курагинском районах. В Партизанском район ведутся работы по восстановлению.
Мост через реку Сейба в Курагинском районе разрушен. По аварийной связи об этом предупреждаются все водители дальних рейсов. Объезд возможен через Минусинск.
Так как синоптики прогнозируют дожди и формирование новой волны паводка, сохраняется опасность выхода из берегов рек Оя, Кебеж, Туба и Кан. На них выставлены гидропосты, ситуация отслеживается каждые 2 часа. Группировка спасателей в Ирбейском и Ермаковском районе увеличивается.
Всего на территории края для стабилизации паводковой обстановки задействована группировка в количестве 401 человека и 133 единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МинусинскНарваЕрмаковский районПроисшествия
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