В полевом госпитале в Красноярском крае вылечили 536 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1 231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 536 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.