В полевом госпитале в Красноярском крае вылечили 536 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 500 пациентов вылечили специалисты медслужбы Центрального военного округа и Федерального медико-биологического агентства в военном полевом госпитале в поселке Еруда Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что военнослужащие оказывают помощь в борьбе с COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1 231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 536 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время 89 пациентов находятся на лечении и продолжают получать всю необходимую медпомощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 600 - на обсервации.
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