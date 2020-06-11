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В полевом госпитале в Красноярском крае вылечили 536 пациентов с COVID-19
2020-06-11T08:07
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В полевом госпитале в Красноярском крае вылечили 536 пациентов с COVID-19

08:07 11.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 500 пациентов вылечили специалисты медслужбы Центрального военного округа и Федерального медико-биологического агентства в военном полевом госпитале в поселке Еруда Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что военнослужащие оказывают помощь в борьбе с COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
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"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1 231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 536 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время 89 пациентов находятся на лечении и продолжают получать всю необходимую медпомощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 600 - на обсервации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФВладимир ПутинКрасноярский крайСеверо-Енисейский районОбщество
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