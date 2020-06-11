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Распространение нового коронавируса
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В Индии за сутки выявили почти 10 тысяч случаев COVID-19
2020-06-11T07:58
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии за сутки выявили почти 10 тысяч случаев COVID-19

07:58 11.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 286 579, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Италию и Испанию.
В среду сообщалось о 276 583 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 266 598 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 137 448 человек, выздоровели 141 028 человек (5823 за сутки), умерли 8102 (357 за сутки).
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 94 041 (3254 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 36 841 заболевший (1927 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 32 810 заболевших (1501 за сутки).
Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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