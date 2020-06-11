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Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц
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джордж флойд, amazon.com, inc., сша, в мире

Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц

07:47 11.06.2020 (обновлено: 07:52 11.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Руководство американской компании Amazon на год вводит мораторий на использование полицией разработанных компанией технологий распознавания лиц, говорится в заявлении компании.
"Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что речь идет о программе Amazon Rekognition. Компания также подчеркивает, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми, они все еще смогут использовать программу в своей работе.
"Мы выступаем за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни конгресс, похоже, готов заняться этой проблемой. Мы надеемся, что однолетний мораторий предоставит конгрессу достаточно времени для введения соответствующих правил, и мы готовы помочь при необходимости", - говорится в пресс-релизе.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Сотрудники полиции у Белого дома в Вашингтоне, США
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