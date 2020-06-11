Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Руководство американской компании Руководство американской компании Amazon на год вводит мораторий на использование полицией разработанных компанией технологий распознавания лиц, говорится в заявлении компании.

"Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что речь идет о программе Amazon Rekognition. Компания также подчеркивает, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми, они все еще смогут использовать программу в своей работе.

"Мы выступаем за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни конгресс, похоже, готов заняться этой проблемой. Мы надеемся, что однолетний мораторий предоставит конгрессу достаточно времени для введения соответствующих правил, и мы готовы помочь при необходимости", - говорится в пресс-релизе.