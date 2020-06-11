https://ria.ru/20200611/1572783127.html
Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц
2020-06-11T07:47
2020-06-11T07:52
джордж флойд
amazon.com, inc.
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_34291f733875ba9bed6bd8841f268124.jpg
https://ria.ru/20200610/1572707010.html
1
сша
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572783127.html?chat_room_id=1572783127
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_34291f733875ba9bed6bd8841f268124.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_0:0:2731:2048_1200x0_80_0_0_b3a66ba8bf10e3fdb44c64b31f90ee85.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_347:0:2395:2048_1200x0_80_0_0_57ee86c74f011c73e24d2e04a3e02fed.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
джордж флойд, amazon.com, inc., сша, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Руководство американской компании Amazon
на год вводит мораторий на использование полицией разработанных компанией технологий распознавания лиц, говорится в заявлении компании.
"Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что речь идет о программе Amazon Rekognition. Компания также подчеркивает, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми, они все еще смогут использовать программу в своей работе.
"Мы выступаем за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни конгресс, похоже, готов заняться этой проблемой. Мы надеемся, что однолетний мораторий предоставит конгрессу достаточно времени для введения соответствующих правил, и мы готовы помочь при необходимости", - говорится в пресс-релизе.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.