https://ria.ru/20200611/1572783084.html
Прибывших из Дубая в Екатеринбург россиян изолировали в обсерваторе
2020-06-11T07:41
2020-06-11T07:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
екатеринбург
дубай (город)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, екатеринбург, дубай (город), общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости.
Россиян, прибывших вывозным рейсом из Дубая
в Екатеринбург
, направили на двухнедельную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в четверг оперативный штаб Свердловской области
.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии
" вылетел из Дубая со 160 пассажирами на борту. До Екатеринбурга самолет сделал посадку в Казани
, где вышли 99 пассажиров.
"Сотрудники Роспотребнадзора
обследовали пассажиров, 16 человек, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в уральскую столицу прилетел 61 человек, 45 из них при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.