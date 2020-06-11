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Прибывших из Дубая в Екатеринбург россиян изолировали в обсерваторе
2020-06-11T07:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
екатеринбург
дубай (город)
общество
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Прибывших из Дубая в Екатеринбург россиян изолировали в обсерваторе

07:41 11.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Россиян, прибывших вывозным рейсом из Дубая в Екатеринбург, направили на двухнедельную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в четверг оперативный штаб Свердловской области.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из Дубая со 160 пассажирами на борту. До Екатеринбурга самолет сделал посадку в Казани, где вышли 99 пассажиров.
"Сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров, 16 человек, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в уральскую столицу прилетел 61 человек, 45 из них при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕкатеринбургДубай (город)Общество
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