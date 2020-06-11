В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. К украинскому лидеру Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представительпри президенте России

Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения полуострова у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.

"Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара", — прокомментировал Мурадов РИА Новости.

По его словам, это Зеленскому стоит стыдиться за то, что он принял эстафету национализма из рук организаторов переворота 2014 года, приведшего к распаду украинской государственности.

"Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, чьи языковые, образовательные и иные права на самостоятельное развитие грубо попирались, за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму, что и стало причиной обращения к тому времени уже независимой Республики Крым к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической родины", — отметил Мурадов.

По его словам, крымчане, вернувшись на историческую родину в Россию, готовы показать дорогу украинскому народу, сбитому с толку "лживыми посулами их закордонных недоброжелателей".

"А что касается России и ее многонационального народа, то у нее в формирующемся посткризисном мире открываются безграничные новые возможности и она может только гордиться тем, что спасла Крым от разрушения, а его народ — от неминуемых жертв", — подчеркнул постпред.