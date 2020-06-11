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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
2020-06-11T09:32
реакция на события на украине
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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реакция на события на украине, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян

07:37 11.06.2020 (обновлено: 09:32 11.06.2020)
41766
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения полуострова у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.

"Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара", — прокомментировал Мурадов РИА Новости.

По его словам, это Зеленскому стоит стыдиться за то, что он принял эстафету национализма из рук организаторов переворота 2014 года, приведшего к распаду украинской государственности.
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"Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, чьи языковые, образовательные и иные права на самостоятельное развитие грубо попирались, за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму, что и стало причиной обращения к тому времени уже независимой Республики Крым к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической родины", — отметил Мурадов.
По его словам, крымчане, вернувшись на историческую родину в Россию, готовы показать дорогу украинскому народу, сбитому с толку "лживыми посулами их закордонных недоброжелателей".

"А что касается России и ее многонационального народа, то у нее в формирующемся посткризисном мире открываются безграничные новые возможности и она может только гордиться тем, что спасла Крым от разрушения, а его народ — от неминуемых жертв", — подчеркнул постпред.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором около 96% избирателей выступили за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале того же года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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578202101111
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Реакция на события на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеля сходи голову полечи.
11 июня, 07:44
СССергей Смирнов
8260001
Стыдно играть членом на рояле.
11 июня, 08:16
Адам Ваксель
49180111
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