https://ria.ru/20200611/1572783021.html
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
2020-06-11T07:37
2020-06-11T09:32
реакция на события на украине
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:37:3071:1764_1200x0_80_0_0_aaae17e1353e385a77a1b3f5565850ac.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572778654.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572772372.html
Сергей Смирнов
Зеля сходи голову полечи.
89
Адам Ваксель
Стыдно играть членом на рояле.
70
11
республика крым
украина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572783021.html?chat_room_id=1572783021
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:37:3071:1764_1200x0_80_0_0_aaae17e1353e385a77a1b3f5565850ac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_9c81450aa34f576e3dac505fd0d63918.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_393:0:2441:2048_1200x0_80_0_0_345bf61612a915d550b7cd0cb797e88c.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
реакция на события на украине, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости.
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому
рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым
при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения полуострова у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
"Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара", — прокомментировал Мурадов РИА Новости.
По его словам, это Зеленскому стоит стыдиться за то, что он принял эстафету национализма из рук организаторов переворота 2014 года, приведшего к распаду украинской государственности.
"Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, чьи языковые, образовательные и иные права на самостоятельное развитие грубо попирались, за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму, что и стало причиной обращения к тому времени уже независимой Республики Крым к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической родины", — отметил Мурадов.
По его словам, крымчане, вернувшись на историческую родину в Россию, готовы показать дорогу украинскому народу, сбитому с толку "лживыми посулами их закордонных недоброжелателей".
"А что касается России и ее многонационального народа, то у нее в формирующемся посткризисном мире открываются безграничные новые возможности и она может только гордиться тем, что спасла Крым от разрушения, а его народ — от неминуемых жертв", — подчеркнул постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором около 96% избирателей выступили за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале того же года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".