У ликвидаторов ЧС с разливом дизтоплива в Норильске не выявили COVID-19

"Александр Петрович (Чуприян, первый замглавы МЧС РФ) поблагодарил Минздрав края за организацию работы по взятию проб у всех лиц, задействованных в ликвидации ЧС… Вчера результаты были изначально в устном порядке о том, что ни одна из проб не подтвердилась. Сегодня мы получили письменное заключение. Все спасатели живы-здоровы, продолжают выполнять задачи по ликвидации ЧС в круглосуточном режиме", - сказал он.