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У ликвидаторов ЧС с разливом дизтоплива в Норильске не выявили COVID-19
2020-06-11T07:33
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разлив дизельного топлива в норильске
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норильск
происшествия
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У ликвидаторов ЧС с разливом дизтоплива в Норильске не выявили COVID-19

07:33 11.06.2020
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© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Коронавирус не выявили у специалистов, ликвидирующих последствия разлива дизельного топлива в Норильске, все они здоровы и продолжают круглосуточную работу, сообщил журналистам в четверг специалист по взаимодействию со СМИ оперштаба ликвидации ЧС Павел Винаков по видеосвязи из Норильска.
"Александр Петрович (Чуприян, первый замглавы МЧС РФ) поблагодарил Минздрав края за организацию работы по взятию проб у всех лиц, задействованных в ликвидации ЧС… Вчера результаты были изначально в устном порядке о том, что ни одна из проб не подтвердилась. Сегодня мы получили письменное заключение. Все спасатели живы-здоровы, продолжают выполнять задачи по ликвидации ЧС в круглосуточном режиме", - сказал он.
Представитель оперштаба пояснил, что ранее пробы на коронавирус взяли как у сотрудников штаба, который размещен в администрации Норильска, так и у сотрудников, которые работают непосредственно в месте ликвидации ЧС.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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