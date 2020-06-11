https://ria.ru/20200611/1572782875.html
Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 2,1 тысячи
2020-06-11T07:26
2020-06-11T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1200x0_80_0_0_c270e3acfcb8c8edc20584ec86d93cc4.jpg
киргизия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572782875.html?chat_room_id=1572782875
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1200x0_80_0_0_c270e3acfcb8c8edc20584ec86d93cc4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1200x0_80_0_0_75d5baee78af1c168166ed4ace538c4f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1200x0_80_0_0_658f45cdcbc66418fb8ab88ec733677d.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 11 июн - РИА Новости.
Число случаев коронавируса
, выявленных в Киргизии
, превысило 2,1 тысячи, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 11 июня 2020 года по республике зарегистрировано 36 новых случаев СOVID-19. Из них 17 - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 10 медработников. Выздоровели 58 пациентов.
"В настоящий момент в стационарах находятся 473 человека, двое из них - в реанимации", - уточнил собеседник агентства.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2129, среди которых 419 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1630 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.