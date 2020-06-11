Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 2,1 тысячи

БИШКЕК, 11 июн - РИА Новости. Число случаев Число случаев коронавируса , выявленных в Киргизии , превысило 2,1 тысячи, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 11 июня 2020 года по республике зарегистрировано 36 новых случаев СOVID-19. Из них 17 - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 10 медработников. Выздоровели 58 пациентов.

"В настоящий момент в стационарах находятся 473 человека, двое из них - в реанимации", - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2129, среди которых 419 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1630 пациентов.