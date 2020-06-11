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Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 2,1 тысячи
2020-06-11T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 2,1 тысячи

07:26 11.06.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 11 июн - РИА Новости. Число случаев коронавируса, выявленных в Киргизии, превысило 2,1 тысячи, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 11 июня 2020 года по республике зарегистрировано 36 новых случаев СOVID-19. Из них 17 - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 10 медработников. Выздоровели 58 пациентов.
"В настоящий момент в стационарах находятся 473 человека, двое из них - в реанимации", - уточнил собеседник агентства.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2129, среди которых 419 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1630 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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