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В Югорске ликвидировали лесной пожар
2020-06-11T07:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
югорск
происшествия
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В Югорске ликвидировали лесной пожар

07:12 11.06.2020
140
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн - РИА Новости. Крупный лесной пожар в городе Югорске (ХМАО), связанный с возгоранием отходов древесины, ликвидирован, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Пожар начался в среду днем на улице Кондинской в Югорске, в его тушении были задействованы почти 100 человек и свыше 20 единиц техники. Представитель МЧС пояснял РИА Новости, что загорелся порубочный материал недалеко от строящегося жилого микрорайона, и огонь перекинулся на лесной участок в черте города. Пожар в течение пары часов удалось локализовать на пяти гектарах, угрозы населенному пункту не было.
"Пожар порубочных остатков в Югорске ликвидирован... Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России", - говорится в сообщении.
Тушение пожара, как отмечали в ведомстве, осложнялось отсутствием поблизости естественных источников водоснабжения. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 1,5 километра от места происшествия, поэтому спасателям пришлось организовывать подвоз воды от ближайшего источника.
Глава муниципалитета Андрей Бородкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в среду вечером написал, что предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЮгорскПроисшествия
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