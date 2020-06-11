В Югорске ликвидировали лесной пожар

Пожар начался в среду днем на улице Кондинской в Югорске, в его тушении были задействованы почти 100 человек и свыше 20 единиц техники. Представитель МЧС пояснял РИА Новости, что загорелся порубочный материал недалеко от строящегося жилого микрорайона, и огонь перекинулся на лесной участок в черте города. Пожар в течение пары часов удалось локализовать на пяти гектарах, угрозы населенному пункту не было.