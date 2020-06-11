Идентификацию клиентов банков по видеосвязи хотят стандартизировать

"Рекомендательные стандарты по идентификации клиентов с использованием видеосвязи являются добровольными. К ним могут присоединиться любые участники рынка. Процедуры соответствуют международным стандартам и российскому законодательству. Ассоциация рекомендует их использование при предоставлении персонифицированных электронных кошельков, предоплаченных карт, а также открытия банковских счетов для получения социальных выплат в рамках временного режима, установленного Банком России", - говорится в документе.