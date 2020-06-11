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Идентификацию клиентов банков по видеосвязи хотят стандартизировать
2020-06-11T07:11
россия
центральный банк рф (цб рф)
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Идентификацию клиентов банков по видеосвязи хотят стандартизировать

07:11 11.06.2020
193
CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / Skitterphoto /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) разработала и направила в ЦБ стандарты по идентификации россиян по видеосвязи для получения в банках соцвыплат, предоплаченных карт и электронных кошельков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендательные стандарты по идентификации клиентов с использованием видеосвязи являются добровольными. К ним могут присоединиться любые участники рынка. Процедуры соответствуют международным стандартам и российскому законодательству. Ассоциация рекомендует их использование при предоставлении персонифицированных электронных кошельков, предоплаченных карт, а также открытия банковских счетов для получения социальных выплат в рамках временного режима, установленного Банком России", - говорится в документе.
Как пояснили авторы инициативы, в законе не раскрываются конкретные процедуры при удаленном оказании некоторых финансовых услуг. Это в ряде случаев создает для участников рынка определенные сложности, например, введенный в апреле 2020 года временный режим открытия счетов для социальных выплат без личного присутствия оказался невостребованным: без детализации допустимых процедур банки не рискуют пользоваться новыми возможностями, которые им дал ЦБ.
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Стандарты АЭД содержат конкретный перечень действий, которые банкам рекомендуется совершать в ходе удаленной идентификации. В частности, в стандартах описано, каким образом нужно проводить сверку документов, каким требованиям безопасности должно отвечать программное обеспечение банков (контроль качества видеоизображения, защита от его подмены и так далее).
Как отметил председатель АЭД Виктор Достов, пока регламентация этих процедур на законодательном уровне преждевременна, поскольку технологии постоянно развиваются. Вместе с тем, платежный рынок уже достаточно зрел, чтобы самостоятельно сформулировать минимально достаточные стандарты удаленной идентификации, которые бы соответствовали и мировой практике, и национальному регулированию. Ассоциация официально направила концепцию использования процедур видеосвязи в Банк России, правительство и Росфинмониторинг, в том числе, в рамках предложений по исполнению поручения президента по стимулированию удаленных методов обслуживания клиентов.
"Мы планируем активно работать с регулятором для периодической актуализации стандартов. Мне кажется, это хороший пример самоорганизации отрасли; чтобы снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма, участники рынка добровольно примут на себя ограничения, не дожидаясь прямого регулирования", - заключил Достов.
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