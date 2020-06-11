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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572782725.html
СМИ: Япония летом ослабит ограничения на въезд для четырех стран
2020-06-11T07:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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коронавирус covid-19, япония, в мире

СМИ: Япония летом ослабит ограничения на въезд для четырех стран

07:05 11.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЯпония
Япония
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Япония. Архивное фото
ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Япония планирует несколько ослабить уже этим летом ограничения на въезд в страну из-за границы, которые были введены ранее в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило в четверг агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве страны.
Предполагается, что для начала будет разрешен въезд максимум до 250 пассажиров в день только из четырех стран - Австралии, Вьетнама, Новой Зеландии и Таиланда.
Претендовать на въезд в Японию в пределах этой квоты смогут бизнесмены и инженеры.
Источники Киодо отмечают, что выбор на эти страны пал с учетом тесных экономических связей с ними у Японии и взятия под контроль ситуации с коронавирусом на их территориях. Затем будет рассмотрена возможность ослабления ограничений на поездки из Китая, США и Южной Кореи на взаимной основе.
Япония
06:41
Япония может разрешить въезд бизнесменов из четырех стран
В настоящее время в Японию закрыт доступ из 111 государств мира, включая Россию и США. Все, кто побывал в этих странах в пределах двух недель, до прибытия в Японию не могут быть пропущены через паспортный контроль.
Кроме того, правительство в Токио рассматривает возможность создания пунктов для проведения анализов ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 при отбытии из Японии в страны, которые будут открывать границы для лиц с негативными результатами тестов.
Закрытие границ из-за пандемии коронавируса привело к отсрочке на год Олимпиады в Токио. Теперь для ее проведения в 2021 году власти Японии планируют сократить затраты на организацию игр и не делать их особо пышными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Повар из ресторана на новом рыбном рынке в Токио
Вчера, 17:44Акценты
Ресторан на одного: в Японии креативно решили вопрос соцдистанцииКафе и рестораны, после ослабления мер, принятых в связи с COVID-19, должны соблюдать дополнительные нормы безопасности. Японская сеть Sushiro подошла к этому особо ответственно. Посетителям предоставляются кабинки на одного.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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