В Германии за сутки выявили 555 случаев COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 555, скончались еще 26 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 318 новых случаях заражения и 18 летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 185 416 инфицированных коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 755 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 536), Северном Рейне-Вестфалии (38 983) и Баден-Вюртемберге (35 002). В Берлине зафиксированы 7 138 случаев заражения.
За все время излечились свыше 171 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.