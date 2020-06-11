Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572782530.html
В Германии за сутки выявили 555 случаев COVID-19
2020-06-11T06:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1200x0_80_0_0_5c2725cdc17855d98e4d38ea0fe3e701.jpg
германия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572782530.html?chat_room_id=1572782530
Новости
ru-RU
1116
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1200x0_80_0_0_5c2725cdc17855d98e4d38ea0fe3e701.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_140:0:2871:2048_1200x0_80_0_0_eac690c32a2a666217dd3e6954a121e4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_481:0:2529:2048_1200x0_80_0_0_5fea0257476dc38c9e4181df16f56263.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 555 случаев COVID-19

06:54 11.06.2020
1116
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 555, скончались еще 26 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 318 новых случаях заражения и 18 летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 185 416 инфицированных коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 755 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 536), Северном Рейне-Вестфалии (38 983) и Баден-Вюртемберге (35 002). В Берлине зафиксированы 7 138 случаев заражения.
За все время излечились свыше 171 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
111111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки
Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Канада
Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
Врач в госпитале
Ученый заявил, что коронавирус ослабевает
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил "внутренних террористов" в захвате Сиэтла
Здание Центрального банка России в Москве
Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлиц
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар
Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
В России за сутки умерли 174 человека с коронавирусом
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Главе Норильска предъявили обвинение после разлива топлива на ТЭЦ
Дмитрий Борисов
Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
Лента новостейМолния