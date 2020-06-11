ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Население Население Токио достигло отметки в 14 миллионов человек, сообщила газета " Никкэй " со ссылкой на статистические данные японской столицы.

Издание отмечает, что большое количество университетов и компаний, а также относительно высокий по сравнению с другими регионами уровень зарплат делает Токио притягательным для молодежи. Этой тенденции не смогло помешать и распространение коронавируса.

На 1 апреля этого года население Токио составляло 13,98 миллиона человек. Население Токио достигло отметки в 10 миллионов в 1962 году в эпоху бурного экономического роста страны. Уже через четыре года в столице жили 11 миллионов человек, а вот следующий рубеж был взят только через 30 лет в 2000 году.