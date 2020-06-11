https://ria.ru/20200611/1572782494.html
Население Токио достигло отметки в 14 миллионов человек
2020-06-11T06:50
2020-06-11T06:50
токио
в мире
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токио, в мире
ТОКИО, 11 июн - РИА Новости.
Население Токио
достигло отметки в 14 миллионов человек, сообщила газета "Никкэй
" со ссылкой на статистические данные японской столицы.
Издание отмечает, что большое количество университетов и компаний, а также относительно высокий по сравнению с другими регионами уровень зарплат делает Токио притягательным для молодежи. Этой тенденции не смогло помешать и распространение коронавируса.
На 1 апреля этого года население Токио составляло 13,98 миллиона человек. Население Токио достигло отметки в 10 миллионов в 1962 году в эпоху бурного экономического роста страны. Уже через четыре года в столице жили 11 миллионов человек, а вот следующий рубеж был взят только через 30 лет в 2000 году.
Газета отмечает, что в связи с активным внедрением удаленной работы и наибольшего распространения коронавирусной инфекции именно в крупных городах растет интерес к тому, чтобы жить за пределами мегаполисов, что может оказать в дальнейшем влияние и на численность их населения.