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Япония может разрешить въезд бизнесменов из четырех стран
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япония, в мире

Япония может разрешить въезд бизнесменов из четырех стран

06:41 11.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯпония
Япония
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Япония может разрешить въезд бизнесменов из Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Вьетнама с определенными условиями и не более 200-250 человек в день, о таких планах правительства сообщила газета "Иомиури".
Переговоры о возможности открытия границ Япония ведет с правительствами этих стран. Согласно существующим планам, не более 200-250 человек смогут приезжать в Японию в бизнес-поездку. При условии соблюдения автономности транспорта им не будет вменяться в обязанность выдерживать 14-дневный карантин. Важным условием станет и наличие отрицательных PCR-тестов, проведенных как на родине бизнесмена, так и после прибытия в Японию.
Япония закрыла въезд для иностранцев из 111 стран, включая упомянутые четыре. В 129 стран японцам рекомендовано отказаться от поездок.
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