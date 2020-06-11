Япония может разрешить въезд бизнесменов из четырех стран

Переговоры о возможности открытия границ Япония ведет с правительствами этих стран. Согласно существующим планам, не более 200-250 человек смогут приезжать в Японию в бизнес-поездку. При условии соблюдения автономности транспорта им не будет вменяться в обязанность выдерживать 14-дневный карантин. Важным условием станет и наличие отрицательных PCR-тестов, проведенных как на родине бизнесмена, так и после прибытия в Японию.
Япония закрыла въезд для иностранцев из 111 стран, включая упомянутые четыре. В 129 стран японцам рекомендовано отказаться от поездок.
Вчера, 17:44АкцентыРесторан на одного: в Японии креативно решили вопрос соцдистанцииКафе и рестораны, после ослабления мер, принятых в связи с COVID-19, должны соблюдать дополнительные нормы безопасности. Японская сеть Sushiro подошла к этому особо ответственно. Посетителям предоставляются кабинки на одного.