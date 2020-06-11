В Приморье накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков

"В городе Артеме пограничники выявили и пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков, развернутую на одной из арендованных дач... В отношении двух жителей Приморья – организаторов противоправной деятельности - возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель ведомства.