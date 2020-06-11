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В Приморье накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков
2020-06-11T06:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
приморский край
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский край, происшествия

В Приморье накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков

06:21 11.06.2020
3160
© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Лабораторию по производству синтетических наркотиков накрыли в Приморье, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
"В городе Артеме пограничники выявили и пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков, развернутую на одной из арендованных дач... В отношении двух жителей Приморья – организаторов противоправной деятельности - возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель ведомства.
Во время осмотра помещения лаборатории пограничники обнаружили сильнодействующие наркотики, большое количество всевозможных емкостей, колб, средств защиты дыхательных путей и порядка 10 литров химических веществ, которые используется для синтеза наркотиков.
"Только йодкетона – одного из прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен, в подпольной лаборатории оказалось более 800 граммов", - добавил собеседник агентства.
Сотрудники ФСБ
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Приморский крайПроисшествия
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