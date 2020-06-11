Каждый пятый предприниматель в Москве воспользовался мерами господдержки

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти каждый пятый предприниматель в столице воспользовался мерами государственной поддержки бизнеса в условиях Почти каждый пятый предприниматель в столице воспользовался мерами государственной поддержки бизнеса в условиях коронавируса , рассказала РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Аппарат омбудсмена с 4 по 10 июня провел мониторинг московского бизнеса. В нем приняли участие 128 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Мониторинг отразил мнение московских предпринимателей о доступности и объеме мер поддержки в условиях пандемии COVID-19, утвержденных правительством Москвы.

"Мониторинг показал, что 19,5% опрошенных предпринимателей воспользовались поддержкой. Порядка половины опрошенных представителей бизнеса – 46,1% – заявили, что нуждаются в мерах поддержки, но не попали в перечень пострадавших индустрий, которым они адресованы, 14,1% отметили, что условия ее предоставления не позволяют никому ее получить", - рассказала Минеева.

Еще 10,2% предпринимателей обращались, но получили отказ, 5,5% опрошенных только планируют обратиться за помощью, 3,9% не нуждаются в поддержке, а 0,8% не знали о существовании таких мер.

Опрос подтвердил, что ограничение государственных и муниципальных проверок как мера поддержки бизнеса успешно сработало. Почти все респонденты – 90,6% - указали на полную отмену проверок, назначенных после 1 апреля.

Среди самых востребованных мер, по которым предприниматели дали обратную связь – отсрочка уплаты авансовых платежей, освобождение от уплаты арендных платежей, льготные кредиты молодым компаниям, субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам и субсидирование онлайн-продвижения товаров с помощью торговых площадок.

Участники опроса оценили процедуру получения мер государственной поддержки. Больше четверти предпринимателей (25,8%) считают, что при внимательном изучении требований получить поддержку можно самостоятельно. 23,4% считают, что добиться помощи сложно, так как разобраться в ней практически невозможно. А 21,9% опрошенных сказали, что добиться результатов сможет только профессионал. Еще ровно четверть респондентов не обращались за поддержкой. Трудностей при изучении и получении поддержки не возникло только у 3,9% опрошенных.