Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.

Росавиация предложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. Источник в авиационных кругах прокомментировал РИА Новости, что ведомство прорабатывает различные варианты действий. Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, чтопредложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. Источник в авиационных кругах прокомментировал РИА Новости, что ведомство прорабатывает различные варианты действий.

В МИД Китая в ответ на просьбу рассказать, когда и при каких условиях откроются границы для иностранцев, отметили, что российские авиакомпании при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю.

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.

При этом они должны строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.

Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет десяти, полеты приостанавливаются на четыре недели.

"С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу, сообща предоставляют для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь. Министерства иностранных дел двух стран поддерживают тесный контакт по проведению соответствующей работы", — добавили в ведомстве.

На вопрос, когда Китай откроет границы для иностранцев, в МИД отметили, что иностранные граждане, занимающиеся торговой, научно-технической деятельностью, в случае срочной необходимости могут обратиться в китайские посольства и консульства за границей для получения визы и приезда в страну.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу новых.

"Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечением эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан", — отметили в Пекине.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире выявили уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.

Всего за время эпидемии в материковом Китае зарегистрировали 83 057 больных, 78 361 человек выздоровел, 62 остаются в больницах, 4634 умерли.