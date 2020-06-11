Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572782010.html
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
2020-06-11T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_3783fa925ad88f30642af1558035a1e9.jpg
https://ria.ru/20200610/1572741267.html
https://ria.ru/20200608/1572638961.html
А можно нам как-нибудь не выполнять условия Китая, чтобы эти тараканы перестали к нам стадами лезть????
137
И перестанут тайгу рубить в России
100
9
россия
китай
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572782010.html?chat_room_id=1572782010
Новости
ru-RU
21063
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_3783fa925ad88f30642af1558035a1e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_9849f529d8cc8c756523c964aa0fd59f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_160:0:2154:1994_1200x0_80_0_0_82992bcd77c07ac792341a7b6f563f81.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, китай, в мире

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

06:04 11.06.2020 (обновлено: 09:01 11.06.2020)
21063
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.
Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, что Росавиация предложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. Источник в авиационных кругах прокомментировал РИА Новости, что ведомство прорабатывает различные варианты действий.
В МИД Китая в ответ на просьбу рассказать, когда и при каких условиях откроются границы для иностранцев, отметили, что российские авиакомпании при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю.
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Вчера, 13:05
В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы
При этом они должны строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.
Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет десяти, полеты приостанавливаются на четыре недели.

"С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу, сообща предоставляют для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь. Министерства иностранных дел двух стран поддерживают тесный контакт по проведению соответствующей работы", — добавили в ведомстве.

На вопрос, когда Китай откроет границы для иностранцев, в МИД отметили, что иностранные граждане, занимающиеся торговой, научно-технической деятельностью, в случае срочной необходимости могут обратиться в китайские посольства и консульства за границей для получения визы и приезда в страну.
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
8 июня, 16:35Распространение нового коронавируса
Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж
МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу новых.
"Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечением эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан", — отметили в Пекине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире выявили уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Всего за время эпидемии в материковом Китае зарегистрировали 83 057 больных, 78 361 человек выздоровел, 62 остаются в больницах, 4634 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
7118654937
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКитайВ мире
Популярные комментарии
А можно нам как-нибудь не выполнять условия Китая, чтобы эти тараканы перестали к нам стадами лезть????
11 июня, 07:14
Екатерина Горобец
125100110
И перестанут тайгу рубить в России
11 июня, 07:34
Сергей Писсов
9300106
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Врач в госпитале
Ученый заявил, что коронавирус ослабевает
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар
Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы
Зал судебных заседаний
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
Международная космическая станция
На российском модуле МКС ищут источник бензола
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
Актер Алексей Панин
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
Лента новостейМолния