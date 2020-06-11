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Исследование: посещаемость ТЦ в Москве в первую неделю июня выросла втрое
2020-06-11T07:49
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москва, общество

Исследование: посещаемость ТЦ в Москве в первую неделю июня выросла втрое

05:37 11.06.2020 (обновлено: 07:49 11.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГУМ
ГУМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посещаемость торговых центров в Москве с 1 по 7 июня, в первую неделю после снятия большинства ограничений на их работу, увеличилась втрое по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".
Аналитики "Эвотора" проанализировали посещаемость торговых центров в Москве и регионах на неделе с 1 по 7 июня по сравнению со средней докризисной неделей с 27 января по 15 марта. Для анализа использовались данные топ-20 городов по трафику до самоизоляции. Посещаемость оценивалась на основе данных, полученных через Wi-Fi сеть онлайн-касс "Эвотор" (более 650 тысяч устройств в России).
"Трафик в столичных торговых центрах после смягчения ограничений вырос до 44% от среднего докризисного уровня. Это в три раза больше, чем неделей ранее (25-31 мая), когда торговые центры получили всего 14% посетителей от докризисных показателей", - рассказали в компании.
Посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр Европейский, который возобновил работу в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
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Число посетителей ТЦ в Москве оценили в 50-60% от показателей до пандемии
Наибольшее количество посетителей в московских ТЦ наблюдалось в субботу, 6 июня, (48% посетителей от довирусного уровня). При этом в период самоизоляции самый низкий уровень трафика отмечался в период с 30 марта по 10 мая - лишь 9% посетителей от довирусного уровня.
Что касается региональных ТЦ, как отмечает "Эвотор", в Уфе за неделю после возобновления работы торговых центров количество их посетителей выросло в два раза. "Среди лидеров по восстановлению посещаемости торговых центров - Оренбург (68% от средней докризисной недели) и Иркутск (66%)", - отметили в компании.
"Трафик в торговых центрах может временно превысить летние сезонные показатели на фоне отложенного спроса в течение ближайшего месяца, если ситуация с пандемией стабилизируется. А вот восстановления выручки, согласно прогнозам аналитиков, придется ждать до конца года или дольше", - отметил директор по развитию рекламных продуктов "Эвотора" Игорь Оганесян.
Посетители в защитных масках в ГУМе
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