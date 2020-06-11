Исследование: посещаемость ТЦ в Москве в первую неделю июня выросла втрое

Аналитики "Эвотора" проанализировали посещаемость торговых центров в Москве и регионах на неделе с 1 по 7 июня по сравнению со средней докризисной неделей с 27 января по 15 марта. Для анализа использовались данные топ-20 городов по трафику до самоизоляции. Посещаемость оценивалась на основе данных, полученных через Wi-Fi сеть онлайн-касс "Эвотор" (более 650 тысяч устройств в России).