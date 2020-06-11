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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572781833.html
Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
2020-06-11T05:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
канада
в мире
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коронавирус covid-19, канада, в мире

Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия

05:24 11.06.2020
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© Fotolia / Olga GabaiКанада
Канада
© Fotolia / Olga Gabai
Канада. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около 190 тысяч граждан Канады были вынуждены вернуть пособия, полученные ими в рамках государственной помощи в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает телеканал CTV со ссылкой на Налоговое управление Канады.
В марте власти Канады одобрили программу помощи гражданам в рамках чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Согласно этому плану, канадцы, оставшиеся без работы из-за пандемии, могут получать ежемесячные выплаты в размере около 1,5 тысячи долларов. Максимальный срок получения такой помощи составляет четыре месяца.
Как отмечается, вернуть пособия были вынуждены канадцы, которые не соответствовали критериям, установленным данной программой. Причин, согласно налоговому управлению, может быть несколько, включая недостаточное владение ситуацией и умышленное мошенничество.
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По оценке министра по вопросам занятости, развитию трудовых ресурсов и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями Карлы Куолтро, около 1-2% из 8,4 миллиона канадцев, подавших заявление на получение пособия, сделали это в мошеннических целях.
По последним данным, в Канаде выявлено 97 125 случаев коронавируса. Скончались 7 960 человек, излечились свыше 56 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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