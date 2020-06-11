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Война в Сирии
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В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
2020-06-11T05:14
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В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны

05:14 11.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПальмира
Пальмира
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пальмира. Архивное фото
ПАЛЬМИРА (Сирия), 11 июн - РИА Новости. Электросети сирийского города Пальмира, практически полностью уничтоженные боевиками во время войны, восстановлены, свет есть в каждом доме, впервые заработало уличное освещение.
"Электросети были уничтожены на 90%, и когда мы начали их восстанавливать, столкнулись с еще одной проблемой. Везде было огромное количество неразорвавшихся снарядов и мин. Они могли сдетонировать в любой момент. Но мы справились, теперь электричество есть в каждом доме, где живут люди", - рассказал журналистам инженер электростанции Васим Саббад.
При этом он отметил, что сейчас весь город питается от запасного трансформатора в Тифоре, а в планах у инженеров – обеспечить снабжение Пальмиры от трансформаторов, находящихся в городе.
На некоторые уличные фонари пальмирцы даже смогли установить новые светодиодные лампы. Старые газоразрядные, которые пока не обновили, отремонтировали.
Свет провели и в одно из важнейших зданий в городе - госпиталь. Больница, которую боевики дважды занимали и грабили, отремонтирована только на 70%. Но единственный врач Валид Оди уже принимает пациентов, помогают ему медсестры.
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"Мы вернулись к работе и снова наполнили склады медикаментами, установили оборудование. Мы готовы и к круглосуточным дежурствам. Принимаем всех - как гражданских, так и военных", - сообщил журналистам Оди.
Администрация города надеется, что в скором времени в Пальмиру вернется большинство покинувших ее жителей. Сейчас их всего несколько тысяч, в то время как до войны было в десять раз больше.
"Мы все делаем для того, чтобы наши земляки скорее приехали домой. Многие из них живут сейчас в нищете, поэтому мы как можно скорее налаживаем снабжение водой, проводим электросети. И уже в ближайшее время мы ждем большое количество людей, которые вернутся в наш город", - сказал журналистам мэр Пальмиры Фарид Асмад.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в свою очередь сообщили, что с 2018 года в Сирии провели почти 1,2 тысячи километров новых линий электропередач. Кроме того, отремонтированы почти 1,3 тысячи километров автомобильных дорог, восстановлены 957 образовательных и 238 медицинских учреждений, введены в эксплуатацию 199 объектов водоснабжения, 316 хлебопекарен, 776 электроподстанций, одна автозаправочная станция, и больше 14 тысяч промышленных предприятий.
Также недавно в городе Джеруд в провинции Дамаск ввели в строй две артезианские скважины. Они должны обеспечить потребности порядка 50 тысяч человек.
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