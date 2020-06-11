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Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
2020-06-11T05:12
россия
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россия, общество

Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет

05:12 11.06.2020
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пятая часть жителей России не была в отпуске более двух лет, говорится в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В исследовании в июне этого года приняли участие более 3 тысяч жителей из всех федеральных округов России.
"Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных", - говорится в исследовании.
Большинство респондентов - 43% - отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных.
При этом абсолютное большинство респондентов (64%) отметили, что готовы работать без отпуска не более года. До двух лет, не отдыхая, смогут трудиться 20% опрошенных, а 16% жителей России смогут отказаться от отпуска более чем на два года.
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