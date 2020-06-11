https://ria.ru/20200611/1572781739.html
Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
2020-06-11T05:12
2020-06-11T05:12
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_0:787:5095:3653_1200x0_80_0_0_6d3aa45e7273ce6de0afa3e4fd439024.jpg
https://ria.ru/20200608/1572605274.html
2
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572781739.html?chat_room_id=1572781739
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_0:787:5095:3653_1200x0_80_0_0_6d3aa45e7273ce6de0afa3e4fd439024.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_395:271:4904:3653_1200x0_80_0_0_dba2167dc53081d7b9f7e7d510110615.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_479:0:4132:3653_1200x0_80_0_0_502c1fa3eec7bdf3dbf8fdd728f999bd.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, общество
Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Пятая часть жителей России
не была в отпуске более двух лет, говорится в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В исследовании в июне этого года приняли участие более 3 тысяч жителей из всех федеральных округов России.
"Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных", - говорится в исследовании.
Большинство респондентов - 43% - отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных.
При этом абсолютное большинство респондентов (64%) отметили, что готовы работать без отпуска не более года. До двух лет, не отдыхая, смогут трудиться 20% опрошенных, а 16% жителей России смогут отказаться от отпуска более чем на два года.