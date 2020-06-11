Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пятая часть жителей Пятая часть жителей России не была в отпуске более двух лет, говорится в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в июне этого года приняли участие более 3 тысяч жителей из всех федеральных округов России.

"Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных", - говорится в исследовании.

Большинство респондентов - 43% - отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных.